Ban giám đốc Công an TP.HCM thăm Thượng uý Nguyễn Đức Bằng, người bị kẻ nghi ngáo đá đâm trọng thương

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang ân cần hỏi thăm, động viên Thượng uý Bằng vì đã không ngại nguy hiểm trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, đồng thời mong Thượng uý Bằng sớm bình phục trở lại công tác.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cùng đoàn công tác tới thăm hỏi Thượng uý Nguyễn Đức Bằng.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, trong quá trình đấu tranh, trấn áp tội phạm, người chiến sỹ Công an thường xuyên đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm và những tình huống bị đối tượng tấn công, chống trả. Tuy nhiên, cán bộ vẫn luôn dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm tính mạng để quyết tâm trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho người dân…

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cùng lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất

Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng đã gửi đến Ban Giám đốc, đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất lời cảm ơn, tri ân sâu sắc của Công an TP.

Thời gian qua, Ban Giám đốc, đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện đã luôn quan tâm, hỗ trợ khám, điều trị kịp thời, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ Công an TP, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, theo điều tra, khoảng 9h50 ngày 6/10, Thượng úy Nguyễn Đức Bằng (cảnh sát khu vực phường 10, quận Tân Bình) thực hiện nhiệm vụ xuống nắm tình hình địa bàn phụ trách, sau đó đến nhà mời Vũ về trụ sở công an phường làm việc và test ma túy theo quy định.

Đối tượng Vũ tại cơ quan công an.

Đối tượng Vũ có thái độ không chấp hành và có biểu hiện không tỉnh táo (nghi vấn sử dụng ma túy). Trong lúc Thượng úy Bằng điện thoại báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường hỗ trợ lực lượng thì bất ngờ bị Vũ dùng dao tấn công.

Dù người dân ngăn chặn nhưng Vũ vẫn manh động, tiếp tục lao vào đâm Thượng úy Bằng gây thương tích nặng. Công an đã có mặt khống chế Vũ đưa về trụ sở và đưa Thượng úy công an đi cấp cứu. Tại hiện trường, công an thu giữ 4 con dao, gồm 1 con dao Thái Lan mà Vũ dùng đâm Thượng úy Bằng, 3 con dao trong người Vũ.