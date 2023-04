Bạn gái Văn Hậu diện đồ công sở ra dáng luật sư tương lai: Thanh lịch, tri thức nổi bật nhất dàn WAG Việt

Trên trang cá nhân, hot girl Doãn Hải My mới đây đã chia sẻ những hình ảnh chụp kỉ yếu cùng bạn bè. Đoàn Văn Hậu cũng đã xuất hiện để có mặt trong bộ ảnh đánh dấu cột mốc quan trọng của bạn gái. Doãn Hải My sắp tốt nghiệp Viện luật so sánh trực thuộc Đại học Luật Hà Nội. Những hình ảnh khi Hải My làm thực tập sinh Luật cũng khiến dân mạng chú ý.

Trong vai trò một thực tập sinh ngành Luật, bạn gái Văn Hậu chọn cho mình outfit mang hơi hướng công sở. Dù chỉ diện những chiếc sơ mi tối giản kết hợp cùng quần âu, Doãn Hải My vẫn đủ thanh lịch, thu hút. Để đỡ nhàm chán, nàng WAG thường xuyên thay đổi màu và kiểu dáng những mẫu áo sơ mi khi diện tới cơ quan thực tập.

Khi làm việc, nàng WAG chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc cao hoặc buông xõa gọn gàng chứ không tạo kiểu cách phức tạp. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Doãn Hải My khi diện đồ công sở gây ấn tượng với vẻ đẹp tri thức. Đây là điểm cộng rất lớn với người hâm mộ.

Bạn gái Văn Hậu trong tạo hình một luật sư xinh đẹp

Trong dàn WAG Việt, người yêu của hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sở hữu profile học vấn thuộc hàng "khủng" nhất với thành tích như sinh viên lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội, Đại sứ Hội sinh viên Luật châu Á nhiệm kì 2021-2022, 7.0 Ielts, Người đẹp tài năng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020...

Với nhan sắc xinh đẹp, cô gái đa tài sinh năm 2001 khá đắt show ở vai trò người mẫu, diễn viên đóng quảng cáo hay MC. Nhưng đó chỉ là những nghề tay trái, ước mơ mà Hải My ấp ủ và theo đuổi là trở thành một luật sư.

Outfit công sở mà Hải My diện khi đi thực tập ngành Luật (Ảnh: FBNV)

Vẫn chiếc áo sơ mi ấy, Doãn Hải My khi "thoát vai" luật sư thực tập, lại trở về dáng vẻ nàng mẫu ảnh xinh đẹp quyến rũ