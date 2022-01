Bạn gái kẻ cướp 3,5 tỷ ngân hàng ở Hải Phòng đã "giữ" 1,3 tỷ, mua vàng, iPhone và Macbook

Ngày 24/1, theo thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng, hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thu Thuỷ (22 tuổi, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) về hành vi Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan công an, Thuỷ khai nhận khi nhận được số tiền Nam đưa, cô ta vào nội thành Hải Phòng mua 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá 30.900.000 đồng, 1 Macbook Air với giá 20.500.000 đồng, 1 sạc iPhone với giá 300.000 đồng, tại cửa hàng số 398 Trần Nguyên Hãn.

Tiếp đó, Thuỷ mua 1 vòng đeo tay bằng vàng trắng, 1 nhẫn vàng trắng đính kim cương với giá 28.000.000 đồng tại siêu thị Aeon Mall Hải Phòng.

Đến tối 7/1, Thủy đến khách sạn Sao Mai, quận Lê Chân thuê phòng nghỉ qua đêm. Tại đây, Thủy xem thông tin trên mạng xã hội, nhận ra đối tượng cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank chính là Nguyễn Văn Nam và số tiền Nam cho Thủy là do cướp được mà có.

Ngày 9/1, Thủy thuê xe taxi về thị trấn Cát Bà và mua 2 chỉ vàng với giá 10.400.000 đồng tại tiệm vàng Vũ Bình, thị trấn Cát Bà; mua 1 nhẫn vàng giá 10.400.000 đồng và 1 lắc bạc với giá 320.000 đồng tại của hàng vàng Ngọc Liên, thị trấn Cát Bà; mua mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân khoảng 2.000.000 đồng; chuyển 20.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Thủy.

Số tiền còn lại 1.240.000.000 đồng, Thủy gửi vào tài khoản cá nhân và gửi bạn mà không khai báo hay giao nộp cho cơ quan chức năng. Như vậy, tổng số tiền mà Nam đưa cho Thuỷ là khoảng 1,3 tỷ đồng.

Như đã thông tin, vào khoảng 15h20 ngày 7/1, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng khẩu súng bắn đạn chì gây ra vụ cướp chi nhánh ngân hàng ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng, lấy đi số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Sau đó, Nam chia lẻ số tiền cướp được, một phần chôn dưới gốc đào trong nhà, một phần đưa cho bạn gái là Thuỷ.

Tiếp đó, Nam mang theo một số tiền và tẩu thoát đến Hà Nội, tới một cửa hàng bán xe mô tô phân khối lớn mua 1 chiếc xe có giá trị khoảng hơn 700 triệu đồng.

