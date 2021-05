Bạn gái bị chọc ghẹo, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 2 người thương vong ở Sài Gòn

Ngày 25/5, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã bàn giao Nguyễn Hữu Duy (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho Công an TPHCM điều tra về hành vi "Giết người". Đồng thời, công an đang tạm giữ với 5 đối tượng nhóm Duy để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".



Duy tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 14/4, Duy cùng 2 người bạn gái đi trên 2 xe máy ở đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM. Đúng lúc này, Nguyễn Nhật Em (34 tuổi) chở theo Lê Văn Thâu (26 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) trên 1 xe máy áp sát chọc ghẹo 2 người bạn gái của Duy.

Duy liền chạy vào giữa 2 xe máy để ngăn cản Em và Thâu dẫn tới cự cãi. Sau đó, Em và Thâu đuổi đánh khiến Duy bỏ xe máy tẩu thoát. Khi cả 2 thanh niên này đi thì Duy quay lại lấy xe nhưng chìa khoá xe bị mất.

Duy mượn xe của 2 người bạn gái đi kiếm người đến giúp. Sau đó, Duy gọi cho anh trai kể. Nhóm này khoảng 10 người hay tin Duy bị đánh nên vội kéo tới giúp. Về phần Em và Thâu sau khi rời khỏi hiện trường gọi cho bạn là Huỳnh Minh T. tới hỗ trợ tìm Duy để đánh.

Khoảng 22h cùng ngày, nhóm Duy đi trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân thì gặp nhóm Em và Thâu. Vừa thấy nhau, 2 nhóm xông vào đánh đá. Trong lúc đánh nhau, Duy dùng kéo đâm vào người T. và Thâu khiến cả 2 trọng thương.

Các thành viên trong nhóm của Duy cũng dùng tay, nón bảo hiểm đánh vào người T.. Sau khi thấy T. nằm bất động thì Duy nói 1 người trong nhóm đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng T. đã tử vong. Riêng Thâu bị thương cũng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Qua điều tra, công an đã bắt giữ 5 đối tượng trong nhóm Duy. Riêng Duy bỏ trốn khỏi địa phương. Tại công an các đối tượng thừa nhận hành vi.

Mới đây, Duy biết không thoát tội nên đã tới công an đầu thú. Duy khai cây kéo y nhặt được ở hiện trường và dùng để đâm chết T. và làm bị thương Thâu. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.