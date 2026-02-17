BẢN QUY HOẠCH TRÊN GIẤY VÀ NHỮNG LẦN "BỎ CUỘC CHƠI"

Ngược dòng thời gian về năm 1992, khi khu Đông (Thủ Thiêm) vẫn còn là đầm lầy, Bình Quới - Thanh Đa đã lọt vào "mắt xanh" của các nhà quy hoạch. Nằm cách lõi trung tâm chỉ 6,5km, hơn 420 hecta đất được sông Mẹ ôm trọn mang trong mình tiềm năng vô song. Một đồ án vĩ mô được phác thảo, kỳ vọng biến nơi đây thành đô thị sinh thái, văn hóa tầm cỡ châu lục.

Thế nhưng, giấc mơ hoa lệ ấy đã nhanh chóng va phải bức tường thực tế khắc nghiệt. Thập niên 90, nguồn lực quốc gia vô cùng khiêm tốn. Khát vọng dựng xây một đại đô thị với hạ tầng cầu, đường, kè sông khổng lồ đã vượt quá sức chịu đựng của chiếc áo ngân sách, đẩy dự án vào kỷ nguyên "treo" dài đằng đẵng.

Trong suốt 30 năm, không ít "đại bàng" quốc tế và nội địa đã sải cánh đến đây rồi lại ngậm ngùi rời đi. Đỉnh điểm là năm 2015, một liên danh nội - ngoại giữa tập đoàn Bitexco và Emaar Properties (người khổng lồ đến từ Dubai - UAE) được xác lập. Nhưng chỉ 2 năm sau, đối tác Dubai âm thầm rút lui, bỏ lại dự án dang dở.

Nút thắt không nằm ở tiềm năng của bán đảo, mà nằm ở "ma trận" thủ tục pháp lý, bài toán đền bù giải tỏa và rào cản đấu thầu. Giới chuyên gia từng ví von chua xót: "Chúng ta đang dùng xe đạp thồ để chở khối lượng hàng hóa của siêu xe container".

Sự giằng co giữa bên ủng hộ phát triển nhanh để tránh lãng phí hàng tỷ USD chi phí cơ hội mỗi năm, và bên e ngại Thanh Đa sẽ biến thành "ốc đảo bê tông" cản trở dòng chảy tự nhiên... càng khiến dự án giậm chân tại chỗ.