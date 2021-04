Bãi xe của Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức cháy do đâu?

Ngày 9/4, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ chãy bãi xe của Đội CSGT – TT Công an TP Thủ Đức vào tối 30/3.



Theo kết quả điều tra, tối 30/3, Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo cháy của người dân ở bãi tạm giữ xe vi phạm của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT – TT) Công an TP Thủ Đức (Đội CSGT quận Thủ Đức cũ) nằm ở đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, (TPHCM).

Clip: Cháy kho giữ xe vi phạm, tang vật của CSGT TP Thủ Đức

Lúc này, Công an TP Thủ Đức cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Thủ Đức đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy. Gần 1 giờ sau, ngọn lửa mới được khống chế.

Sau vụ việc, Công an TP HCM đã phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua điều tra, công an xác định có 75 chiếc xe các loại bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ cháy là do chập điện.

Hiện trường vụ cháy xe.

Công an TP Thủ Đức cho hay, những xe vi phạm bị cháy là xe cũ nát, không có giấy tờ… Các xe này được lực lượng xử phạt tạm giữ đã lâu ngày và không có ai tới nhận. Sau đó, công an đã ra quyết định tịch thu và đang chờ hoàn tất thủ tục đấu giá, thanh lý thì xảy ra vụ việc.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.