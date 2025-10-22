Binh sĩ trong một cuộc tập trận chung của NATO mang tên Iron Wolf 22.

Hãng RIA Novosti đưa tin về các đơn vị sẽ tham gia cuộc tập trận và các nhiệm vụ được giao.

Tích cực chuẩn bị

Tháng 10 là một tháng bận rộn đối với NATO. Cuộc tập trận Steadfast Noon đã bắt đầu vào tuần trước. Mục tiêu không gì khác hơn là thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Chưa có vụ phóng thực tế nào. Cho đến gần cuối tháng, máy bay từ 14 quốc gia sẽ bay qua Biển Bắc từ các căn cứ ở Volkel, Kleine Brogel và Lakenheath. Sẽ có tới 70 máy bay tham gia chủ yếu là F-16 và F-35.

Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho "cuộc xung đột với Nga" không dừng lại ở đó.

Cuộc tập trận Dacian Fall ở Romania và Bulgaria có sự tham gia của hơn 5.000 binh sĩ và 1.200 thiết bị từ mười quốc gia: Bỉ, Tây Ban Nha, Ý, Luxembourg, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Bắc Macedonia và Pháp, cũng như Bulgaria và Romania. Paris đóng góp nhiều binh sĩ nhất —2.400 người từ Lữ đoàn Thiết giáp số 7.

Bucharest đã đóng góp quân từ Lữ đoàn Thiết giáp 282, cũng như các đơn vị Hải quân, Không quân và an ninh mạng. Cuộc tập trận sử dụng lực lượng thực sự sẽ diễn ra tại mười bãi tập.

Vào 18 tháng 10, các cuộc tập trận tương tự, mang tên "Chiến binh Quyết tâm", đã bắt đầu tại Latvia. Theo trang web của Bộ Tư lệnh Tối cao Liên minh các Lực lượng Đồng minh Châu Âu, cuộc tập trận này "nhằm mục đích tăng cường năng lực phòng thủ của Liên minh ở sườn phía đông" và kiểm tra năng lực của lữ đoàn đa quốc gia "Latvia" thuộc NATO.

Hơn nữa, đây là sự kiện thứ hai như vậy diễn ra vào mùa thu năm nay tại nước cộng hòa Baltic – cuộc tập trận Namejs, với sự tham gia của 15.000 quân nhân, được tổ chức cùng thời điểm (từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10) với cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Belarus và Nga.

Chiến binh Quyết tâm sẽ diễn ra đến giữa tháng 11. Mục tiêu chính của cuộc tập trận, giống như Dacian Fall, là kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn đa quốc gia địa phương thuộc liên minh.

Sự hiện diện về phía trước

Hiện có tám lữ đoàn như vậy. Ngoài Romania, Bulgaria và Latvia, họ còn hiện diện ở Estonia, Hungary, Litva, Ba Lan và Slovakia. Đây được gọi là lực lượng Hiện diện Tiền phương Tăng cường.

Chương trình này đã được thông qua vào năm 2016 tại hội nghị thượng đỉnh Warsaw. Vào thời điểm đó, kế hoạch là thành lập bốn nhóm cấp tiểu đoàn. Sau đó, con số này được mở rộng lên tám, và nâng lên cấp lữ đoàn. Năm tới, một đơn vị tương ứng sẽ được thành lập tại Phần Lan.

Hơn nữa, không phải các quốc gia sở tại chỉ huy họ, mà là các đối tác liên minh của họ. Trong trường hợp của Latvia, đó là Canada, Romania là Pháp, và Bulgaria là Ý.

Cuộc tập trận Dacian Fall là cuộc tập trận đầu tiên trong chương trình. Chúng sẽ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của hai lữ đoàn như vậy.

Một cơ chế hoàn chỉnh

Tại hội nghị thượng đỉnh Madrid năm 2022, Lực lượng Phản ứng nhanh NATO đã được cải tổ. Quân số thuộc SACEUR (Bộ Tư lệnh Tối cao Châu Âu) đã tăng đáng kể từ 40.000 lên 800.000. Lực lượng này được chia thành ba cấp:

100.000 người phải sẵn sàng triển khai trong vòng mười ngày; 200 nghìn - tối đa một tháng và nửa triệu - lên đến 180 ngày.

Đồng thời, NATO đang hợp tác với Liên minh châu Âu để tạo ra một "khu vực Schengen về quân sự" – đơn giản hóa việc vận chuyển vũ khí và thiết bị qua biên giới.

Ý tưởng này, tình cờ, đã nảy sinh vào năm 2017. Năm 2018, Ủy ban Châu Âu đã thông qua Kế hoạch Hành động Cơ động Quân sự. Hai năm sau, Mỹ, Canada và Na Uy, vốn không phải là thành viên EU, đã tham gia chương trình. Vương quốc Anh sẽ tiếp bước vào tháng 11 năm 2022.

Liên minh đang tích cực chuẩn bị cho xung đột, với các đội hình mới được thử nghiệm thường xuyên trong các cuộc tập trận kéo dài gần như quanh năm. Tuy nhiên, với việc trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump, triển vọng hợp tác trong NATO đã bị đe dọa.

Washington yêu cầu các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Đối với đại đa số các quốc gia, đây là một khoản tiền vượt quá khả năng chi trả.

Thậm chí còn có những lời đe dọa loại trừ - do Tây Ban Nha không muốn chi hào phóng hơn cho chi tiêu quân sự, tổng thống Mỹ đã đe dọa sẽ "đá" nước này ra khỏi NATO.

Do đó, các kế hoạch tăng cường quân sự đầy tham vọng liên tục xung đột với năng lực khiêm tốn hơn nhiều của châu Âu.