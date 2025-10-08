Bác sĩ tử vong trên máy bay vì bữa ăn có... thịt

Theo đơn kiện được tờ The Independent trích dẫn, ông Asoka Jayaweera - một bác sĩ tim mạch đã nghỉ hưu sống tại Nam California, là người ăn chay trường. Ông đã đặt trước bữa ăn chay cho chuyến bay kéo dài hơn 15 giờ của Qatar Airways vào tháng 6/2023.

Tuy nhiên, khoảng hai tiếng rưỡi sau khi cất cánh từ sân bay Los Angeles, tiếp viên thông báo không còn phần ăn chay nào và đề nghị ông “ăn quanh phần thịt” trong bữa ăn thông thường.

Một vụ kiện mới cho biết việc thiếu các bữa ăn chay trên chuyến bay của Qatar Airways đã gây ra thảm kịch cho một người đàn ông California.

Trong lúc cố gắng chọn phần có thể ăn được, ông Jayaweera bị nghẹn. Phi hành đoàn đã lập tức sơ cứu và liên hệ với MedAire, đơn vị hỗ trợ y tế hàng không đặt tại bang Arizona, Mỹ để được hướng dẫn xử lý.

Theo đơn kiện, tại thời điểm xảy ra sự cố, nồng độ ô-xy trong máu của ông Jayaweera chỉ còn 69%, mức cực kỳ nguy hiểm. Tuy vậy, phi hành đoàn thông báo với người đi cùng của ông rằng máy bay không thể hạ cánh khẩn cấp vì “đang bay qua Bắc Cực”.

Tuy nhiên, phía gia đình khẳng định máy bay thực tế đang bay qua vùng Trung Tây nước Mỹ, cụ thể là bang Wisconsin và việc hạ cánh khẩn cấp hoàn toàn khả thi.

Mặc dù được cho thở ô-xy, tình trạng của ông không cải thiện. Ông mất ý thức vào khoảng 7 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) và chỉ được đưa đi cấp cứu sau khi máy bay hạ cánh xuống Edinburgh, Scotland hơn 3 giờ sau đó.

Bác sĩ tại bệnh viện xác nhận ông qua đời ngày 3/8/2023 do viêm phổi hít, biến chứng xảy ra khi thức ăn hoặc chất lỏng đi vào phổi thay vì xuống dạ dày.

Con trai nạn nhân - ông Surya Jayaweera - đã nộp đơn kiện Qatar Airways lên tòa án bang California vào ngày 31/7, sau đó vụ việc được chuyển lên tòa án liên bang khu vực Trung California ngày 3/10.

Gia đình cáo buộc hãng hàng không thiếu trách nhiệm trong phục vụ hành khách có chế độ ăn kiêng, không chuẩn bị đúng bữa ăn chay đã đặt trước, và không xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố y tế khẩn cấp.

Đơn kiện cũng viện dẫn Công ước Montreal - hiệp ước quốc tế quy định trách nhiệm pháp lý của các hãng hàng không đối với thương tật và tử vong của hành khách, trong đó mức bồi thường tối đa khoảng 175.000 USD (khoảng 4,6 triệu đồng). Tuy nhiên, phía gia đình yêu cầu bồi thường vượt mức này, cùng tiền lãi, chi phí tòa án và phí luật sư.

Hãng Qatar Airways chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Tờ The Independent cho biết Qatar Airways chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Luật sư đại diện của hãng cũng không phản hồi yêu cầu phỏng vấn.

Qatar Airways hiện cung cấp 19 loại bữa ăn đặc biệt, trong đó 7 loại không chứa thịt như bữa ăn thuần chay, chay kiểu Ấn Độ, chay Jain hay bữa chay dành cho trẻ em. Tuy nhiên, việc quản lý và phục vụ đúng yêu cầu của hành khách ăn kiêng vẫn là thách thức với nhiều hãng bay quốc tế.

Cái chết của ông Asoka Jayaweera đang dấy lên tranh luận về trách nhiệm của các hãng hàng không quốc tế trong việc bảo đảm an toàn và tôn trọng nhu cầu đặc biệt của hành khách, nhất là khi sự cố có thể phòng tránh được chỉ bằng một phần ăn đúng yêu cầu.

Trước đó, nhiều hành khách từng gặp sự cố tương tự. Năm 2023, ngôi sao truyền hình Anh Jack Fowler suýt tử vong vì dị ứng hạt khi ăn món cà ri gà trên chuyến bay của Qatar Airways. Một năm trước, anh cũng bị phục vụ kem có hạt dù đã báo trước về tình trạng dị ứng.