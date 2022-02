Bác sĩ "tiết lộ" độ tuổi dễ mắc bệnh lây qua đường tình dục nhất: Nhiều người giật mình

Ths. BS Phan Chí Thành – Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo, Bệnh viện Phụ sản TW cho hay, cần hiểu đúng về khái niệm quan hệ tình dục không chỉ là quan hệ dương vật – âm đạo. Nhiều hành động quan hệ tình dục như quan hệ bằng miệng hoặc hậu môn, hoặc quan hệ tình dục không xâm nhập – như dùng tay, miệng để kích thích bên ngoài. Tất cả các hành động trên đều tiềm ẩn nguy cơ nhất định.



"Người đã và đang làm “chuyện ấy” hoặc bị lạm dụng, xâm phạm tình dục đều có nguy cơ mắc bệnh. Ngay cả khi bạn mới chỉ quan hệ một lần, dù là qua đường miệng hay âm đạo, dù bạn mới 15 hay 50 tuổi và bất kể giới tính của bạn là gì, bạn đều có nguy cơ bị mắc các bệnh lây qua đường tình dục", bác sĩ Thành.

Ở độ tuổi trẻ, nguy cơ cao nhất

Theo bác sĩ Thành, ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc vị thành niên là đối tượng có tỉ lệ mắc bệnh cao nhất như: Chlamydia, lậu, herpes, HPV, tất cả đều có tỷ lệ mắc cao. Nhiều thanh thiếu niên hoặc vị thành niên không biết mình mắc bệnh vì vậy sẽ không tìm hiểu hoặc không đi khám. Một số loại nhiễm trùng lây qua đường tình dục cũng có thể không có triệu chứng gì rõ ràng, ví dụ như nhiễm HIV, HPV.

Các lý do khác khiến người trẻ có nguy cơ cao mắc bệnh là do khả năng miễn dịch chưa hoàn thiện, xu hướng thay đổi bạn tình, không quan tâm đến sức khỏe tình dục và không thực hiện các biện pháp an toàn tình dục.

Bác sĩ Thành cho hay, phần lớn các nhiễm trùng lây qua đường tình dục đều có thể phòng ngừa dễ dàng – cho cả bạn và bạn tình – nhờ áp dụng các biện pháp tình dục an toàn và thường xuyên chăm sóc sức khỏe tình dục. Việc điều trị cũng dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ.



An toàn tình dục chỉ làm giảm chứ không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

Thực hiện an toàn tình dục không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. An toàn tình dục chỉ làm giảm chứ không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm virus và vi khuẩn. Bao cao su khi sử dụng không đúng cách có thể bị rách hoặc tuột.



Đặc biệt, ngay cả khi mang bao cao su đúng cách, bạn vẫn có nguy cơ mắc các nhiễm trùng đường tình adục như HPV, herpes hoặc rận mu. Vì bao cao su chỉ bao phủ phần dương vật, mà kích thước của virus rất nhỏ.

Bạn cần hiểu rằng các nhiễm trùng lây qua đường tình dục luôn có thể xảy ra, việc này giống như đội mũ bảo hiểm: nếu bị ngã bạn vẫn có thể bị chấn thương sọ não, nhưng khả năng bị chấn thương thấp hơn nhiều so với việc không đội mũ.

Để quan hệ tình dục an toàn

1. Hạn chế nguy cơ lây nhiễm nhờ sử dụng các biện pháp bảo vệ (bao cao su, màng chắn miệng, găng latex) và thực hiện các biện pháp an toàn khác.



2. Khám sàng lọc, tầm soát các nhiễm trùng lây qua đường tình dục và khám sức khỏe sinh sản thường niên hoặc sớm hơn nếu có nhiều bạn tình.

3. Lựa chọn lối sống lành mạnh: hạn chế số bạn tình, hạn chế hoặc tránh cách hành vi tình dục nguy cơ cao, hạn chế hoặc tránh cách hành vi nguy cơ lây nhiễm khác (như dùng chung bơm kim tiêm).

Việc thực hành đúng là đủ ba thành phần là điều kiện cơ bản để giảm nguy cơ mắc các nhiễm trùng lây qua đường tình dục. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sử dụng biện pháp bảo vệ với một số kiểu quan hệ tình dục và khám xét nghiệm các nhiễm trùng lây qua đường tình dục thường xuyên.

Đánh giá nhanh nguy cơ mắc các nhiễm trùng lây qua đường tình dục Nguy cơ rất cao Quan hệ qua hậu môn không dùng biện pháp bảo vệ Giao hợp âm đạo không có biện pháp bảo vệ Tiếp xúc với dịch tiết cơ thể hoặc máu Nguy cơ cao Dùng miệng kích thích dương vật không dùng biện pháp bảo vệ Dùng miệng kích thích hậu môn không dùng biện pháp bảo vệ Nguy cơ trung bình Dùng chung đồ chơi tình dục không có bao cao su hoặc màng ngăn (với loại không thể đun sôi tiệt trùng) Kích thích âm đạo / âm vật bằng miệng không dùng biện pháp bảo vệ Quan hệ bằng tay không dùng biện pháp bảo vệ Hôn (với miệng mở) Nguy cơ thấp Quan hệ bằng miệng, qua hậu môn hoặc âm đạo được bảo vệ Quan hệ bằng tay không dùng biện pháp được bảo vệ đã rửa tay trước và sau Quan hệ bằng tay được bảo vệ bằng găng latex (hoặc chất thay thế) Hôn (mở hoặc không mở miệng, miễn là không có vết thương hoặc loét) Tiếp xúc với các bộ phận khác bằng miệng (không phải là miệng hoặc bộ phận sinh dục) Quan hệ tình dục "khô" Không có nguy cơ Hôn (với miệng đóng, không có vết thương hoặc loét) Mát xa hoặc vuốt ve (không phải bộ phận sinh dục và không dùng chất lỏng) Ôm Thủ dâm

