Bác sĩ 'phát hoảng' với khả năng chịu đau của bệnh nhân: Đi khám hậu môn đã áp xe chảy mủ

Chịu đau suốt 5 tháng

Bệnh nhân nữ (sinh năm 1983, địa chỉ Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị đau và khó chịu bên trong hậu môn kéo dài trong khoảng thời gian 5 tháng. Các cơn đau và khó chịu gây ảnh hưởng đến công việc và hoạt động đời sống hàng ngày của bệnh nhân, nhất là khi ngồi hay khi đi lại.

Bệnh nhân đi khám và điều trị nhiều phòng khám và bệnh viện nhưng không rõ chẩn đoán và điều trị không giảm. Vào tháng 10/2020, bệnh nhân đến khám tại phòng khám Hậu môn Trực tràng, cơ sở 1 Bệnh viện Đại học Y Dược. Bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm trùng như ớn lạnh hay sốt.

Thăm khám thực thể bên ngoài hậu môn không thấy tổn thương thực thể như áp xe hay lỗ rò ngoài. Khi thăm khám hậu môn, bác sĩ tại phòng khám phát hiện bên trong hậu môn tại vị trí 1 giờ có một đường rò và một khối áp xe khoảng 2 cm, cách rìa hậu môn 5cm.

Khi ấn vào khối áp xe bệnh nhân đau nhiều và có mủ chảy ra qua lỗ hậu môn. Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán xác định với kết quả như sau: đường rò hậu môn vị trí 1-2g, đường rò xuyên cơ thắt ngoài tại vị trí này cách rìa hậu môn 5cm, đường rò cho nhánh sang bên đối diện gian cơ thắt cách rìa hậu môn 1,5cm.

Bệnh nhân được chẩn đoán rò hậu môn sinh mủ trên cơ nâng hình móng ngựa bán phần trước, gian cơ thắt không hoàn toàn và được tiến hành phẫu thuật TROPIS bằng dao LigaSure. Sau mổ bệnh nhân hết đau ổn định dần và vết mổ lành tốt.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Tín, Trưởng khoa Hậu môn trực tràng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết rò hậu môn phức tạp như những đường rò xuyên cơ thắt cao, đường rò trên cơ nâng, hay đường rò móng ngựa, đều là những đường rò rất khó điều trị.

Mặc dù có nhiều tiến bộ gần đây về phương tiện và kỹ thuật phẫu thuật, nhưng việc chọn lựa phương pháp phẫu thuật hiệu quả để lành bệnh và an toàn không gây són phân vẫn còn đặt ra một thách thức trong điều trị cho các phẫu thuật viên chuyên khoa hậu môn học.

Nhiều thập kỷ qua, cắt mở khoang gian cơ thắt là một phương pháp phẫu thuật được áp dụng đầu tiên trong dẫn lưu áp xe gian cơ thắt và thỉnh thoảng được áp dụng để điều trị rò gian cơ thắt đơn thuần.

Trong những trường hợp rò xuyên cơ thắt, cắt mở phần đường rò gian cơ thắt không được xem như là phương pháp phẫu thuật hữu ích. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây cho thấy nhiễm trùng trong khoang gian cơ thắt thường gặp trong gần như tất cả các đường rò phức tạp.

Các ổ nhiễm trùng này giống như các ổ áp xe trong khoang kín, và nên được điều trị như một ổ áp xe gian cơ thắt. Khoang kín này cần phải được dẫn lưu đầy đủ và giữ cho mở rộng để cho ổ nhiễm trùng được giải quyết triệt để và đường rò có thể lành tốt.

Các cố gắng đóng kín lỗ rò trong mà không triệt tiêu các ổ nhiễm trùng gian cơ thắt (nút bít đường rò, kẹp clip qua nội soi-OTSC clip, phẫu thuật hỗ trợ bằng video – VAAFT…) có thể đưa đến sự tái phát của rò hậu môn. Điều này có thể giải thích cho tỷ lệ tái phát cao của các đường rò hậu môn phức tạp sau các phẫu thuật này.

"Nghĩa là khi phẫu thuật một ổ áp xe cần phải được cắt mở để dẫn lưu tốt và lành dần dần, tương tự rò hậu môn gian cơ thắt cũng nên được cắt mở để được dẫn lưu và lành tốt.

Cơ thắt ngoài có vai trò quan trọng trong tự chủ hậu môn cần phải bảo tồn. Nếu cắt mở phần đường rò gian cơ thắt từ khoang ngồi hậu môn xuyên qua cơ thắt ngoài có thể gây tổn thương cơ thắt ngoài.

Do đó, phần đường rò gian cơ thắt tốt nhất nên được cắt mở rộng qua ngõ hậu môn vào trong ống hậu môn. Phẫu thuật này được gọi là phẫu thuật TROPIS (transanal opening of the intersphincteric space) được sử dụng gần đây để điều trị cho tất cả đường rò phức tạp (xuyên cơ thắt cao, trên cơ nâng, rò móng ngựa) với tỷ lệ thành công khá cao", PGS.TS Nguyễn Trung Tín nói.

Bác sĩ khuyến cáo khi đau vùng hậu môn, bệnh nhân cần đi khám để tìm rõ nguyên nhân, không nên cam chịu đau đớn, bệnh sẽ nặng điều trị khó khăn.