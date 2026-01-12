Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần: Hơn bốn thập kỷ nỗ lực giữ trọn đạo đức nghề

40 năm cống hiến cho Y học cổ truyền - Hành trình vẫn chưa dừng lại

Ngay từ khi bước chân vào cánh cổng Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nhuần đã nuôi dưỡng niềm tin rằng người thầy thuốc phải là người "giữ mạch" cho sức khỏe cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp hệ chính quy, BS Nhuần bắt đầu hành trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hà Nam Ninh trong vai trò Phó khoa Nội - Nhi.

Những năm tháng đầu tiên ấy tuy gian khó nhưng đã hình thành nên phong thái cẩn trọng, chỉn chu và đầy trách nhiệm. BS Nhuần nhanh chóng nhận ra rằng Y học cổ truyền (YHCT) không chỉ là kho tàng kiến thức, mà quan trọng hơn, là nghệ thuật quan sát cơ thể con người bằng sự tinh tế và thấu cảm.

Sau giai đoạn công tác tại Hà Nam Ninh, BS Nhuần chuyển về Bệnh viện YHCT Trung Ương. Đây là nơi đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nghề y của BS, không chỉ trong chuyên môn mà còn trong năng lực quản lý và nghiên cứu.

Giai đoạn từ 1981 - 2016, BS Nhuần lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: bác sĩ điều trị khoa Nội, Phó khoa Khám bệnh, Trưởng khoa Khám bệnh, Phó Giám đốc chuyên môn tại bệnh viện YHCT Trung ương.

Bác sĩ Nhuần trong các chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng

Tên tuổi của BS Nhuần tại bệnh viện được biết đến rộng rãi, dù đã về hưu vào năm 2016, Bệnh viện YHCT Trung ương vẫn giữ BS ở lại khám theo yêu cầu. Đây là minh chứng rõ ràng cho uy tín nghề nghiệp và sự tin tưởng tuyệt đối mà đồng nghiệp cũng như bệnh nhân dành cho BS.

Với tình yêu to lớn với Y học dân tộc, sau khi nghỉ hưu, BS Nhuần tiếp tục công việc khám chữa bệnh, đồng hành cùng bà con tại cương vị mới - PGĐ Trung tâm Thuốc Dân Tộc. Hiện tại, rất nhiều bệnh nhân vẫn biết đến BS Nhuần từ những năm còn làm việc tại bệnh viện. Bệnh nhân tin tưởng, tiếng lành đồn xa, BS Nhuần hiện tại là một trong những bác sĩ YHCT chuyên về điều trị các bệnh lý: Mất ngủ, dạ dày, tiêu hóa, da liễu, xương khớp,... uy tín tại Hà Nội.

Bác sĩ Nhuần khám bệnh trực tiếp tại Trung tâm Thuốc Dân Tộc - B31 Nguyễn Thị Định Hà Nội

Nền tảng chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng dày dặn

BS Nhuần là một trong số ít thầy thuốc trưởng thành toàn diện tại tuyến đầu ngành Y học cổ truyền. Trải qua hơn hai thập kỷ công tác tại Bệnh viện YHCT Trung ương, BS được xem là "cây đại thụ" trong lĩnh vực nội khoa Đông y, với kiến thức rộng về tiêu hóa, thần kinh, mất ngủ, bệnh mãn tính và các bệnh lý tạng phủ.

Kỹ năng bắt mạch, chẩn đoán và luận trị của BS được nhiều thế hệ bác sĩ trẻ coi là kim chỉ nam. BS không chỉ dựa vào biểu hiện triệu chứng, mà còn quan sát sắc diện, hơi thở, dáng đi, phong thái và cả trạng thái tinh thần của bệnh nhân. Điều này làm nên sự khác biệt trong pháp trị của BS Nhuần: điều trị không chỉ là chữa khỏi triệu chứng, mà là chữa cả căn nguyên sinh bệnh.

Bác sĩ Nhuần tư vấn online cho bệnh nhân ở xa

Ngoài chuyên môn, BS Nhuần còn là một người truyền nghề tâm huyết. Cho đến hiện tại, các bác sĩ trẻ tại trung tâm Thuốc Dân Tộc vẫn gọi BS Nhuần với tên gọi thân thương là "thầy". Với họ, BS Nhuần không chỉ là người dẫn đường mà còn là hình mẫu về đạo đức nghề nghiệp và thái độ làm nghề.

Y đức bền bỉ tạo nên niềm tin bền vững của bệnh nhân, đồng nghiệp

Nếu kinh nghiệm tạo dựng nền tảng chuyên môn thì chính y đức lại là yếu tố khiến BS CKII Nguyễn Thị Nhuần trở thành cái tên được nhiều bệnh nhân tin tưởng. Phương pháp khám, chẩn đoán, tư vấn của BS Nhuần luôn nhẹ nhàng mà sắc bén, thẳng thật và đặc biệt, luôn tạo cho bệnh nhân cảm giác an tâm.

Chẩn đoán kỹ càng, tư vấn tận tình với từng bệnh nhân

Hầu hết bệnh nhân từng được BS Nhuần điều trị luôn nhắc đến bà bằng sự trân trọng. Nguyên tắc của BS là không bao giờ vội vàng kết luận, mà luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, đánh giá toàn bộ quá trình, để đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất. Niềm tin của bệnh nhân cũng từ đó mà hình thành, bền vững như chính sự kiên định của bà với nghề.

Dù đã ngoài 70 tuổi, BS Nhuần vẫn khám bệnh mỗi ngày. Điều giữ bà tiếp tục cống hiến không phải danh tiếng hay sự công nhận mà là tâm huyết với Y học cổ truyền dân tộc, tâm huyết với bệnh nhân. Đó càng khiến BS Nhuần trở thành người BS, người thầy thuốc đáng trân quý.

Phòng khám chuyên khoa YHCT trực thuộc Công ty cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân Tộc

Địa chỉ: B31 Ngõ 70 Nguyễn Thị Định, Phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.

