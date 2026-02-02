Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu xuất hiện ngay sau khi thức dậy buổi sáng, có thể là tín hiệu ung thư sớm

Sau một đêm nghỉ ngơi, khi chưa bị tác động bởi ăn uống, vận động hay căng thẳng ban ngày, nhiều tín hiệu bất thường có xu hướng bộc lộ rõ hơn. Với ung thư cũng vậy, không ít dấu hiệu sớm có thể xuất hiện ngay từ lúc vừa thức dậy.

Theo các chuyên gia, nếu cơ thể thường xuyên có những biểu hiện dưới đây vào buổi sáng, cần đặc biệt chú ý, bởi đó có thể là lời cảnh báo sớm của bệnh lý ác tính.

Trước hết là hiện tượng chảy máu bất thường vào buổi sáng . Nhiều người cho rằng đánh răng buổi sáng bị chảy máu lợi chỉ là do “nóng trong” hay viêm lợi thông thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, lượng máu nhiều và khó cầm, cần cảnh giác với ung thư khoang miệng.

Không chỉ vậy, ho ra máu vào sáng sớm có thể liên quan đến ung thư phổi; tiểu ra máu là dấu hiệu cần lưu ý của ung thư bàng quang hoặc ung thư thận; còn đi ngoài ra máu, dù ít hay nhiều, đều có thể là tín hiệu của ung thư đại trực tràng.

Với phụ nữ, chảy máu âm đạo ngoài kỳ kinh hoặc khí hư bất thường vào buổi sáng là dấu hiệu không nên bỏ qua, bởi có thể liên quan đến ung thư cổ tử cung hoặc ung thư nội mạc tử cung.

Thứ hai là cảm giác mệt mỏi kéo dài ngay từ lúc mới ngủ dậy . Sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể lẽ ra phải cảm thấy tỉnh táo. Nếu buổi sáng thường xuyên rơi vào trạng thái uể oải, nặng đầu, yếu sức, thậm chí chỉ vận động nhẹ đã thấy hụt hơi, tình trạng này kéo dài nhiều ngày và không cải thiện, cần được kiểm tra.

Một số ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng có thể “chiếm dụng” dinh dưỡng của cơ thể, khiến người bệnh thiếu năng lượng. Ung thư phổi lại có thể làm giảm hiệu quả trao đổi oxy, gây mệt mỏi, tức ngực rõ rệt vào buổi sáng.

Dấu hiệu thứ ba đáng lo ngại là đau đầu dữ dội vào buổi sáng kèm nôn ói dữ dội kiểu phun . Đây là biểu hiện điển hình của tình trạng tăng áp lực nội sọ. U não là một trong những nguyên nhân thường gặp gây ra hiện tượng này.

Trong lúc ngủ, tuần hoàn máu não chậm lại, áp lực trong sọ có thể tăng cao hơn, khiến cơn đau đầu rõ rệt ngay khi vừa thức dậy. Nếu khối u chèn ép dây thần kinh thị giác, người bệnh còn có thể kèm theo nhìn mờ, nhìn đôi.

Thứ tư là sự thay đổi bất thường của đại tiện và tiểu tiện vào buổi sáng . Bình thường, thói quen đi tiêu khá ổn định. Nếu đột nhiên xuất hiện thay đổi rõ rệt như táo bón, tiêu chảy kéo dài, hai tình trạng này xen kẽ nhau, hoặc phân lẫn máu, cần nghĩ đến nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Với đường tiết niệu, các biểu hiện như tiểu nhiều lần vào buổi sáng, tiểu gấp, nước tiểu đục, có mùi lạ, tiểu đau rát hay tiểu ra máu đều có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư bàng quang hoặc ung thư tuyến tiền liệt.

Cuối cùng là ho dai dẳng vào buổi sáng không thuyên giảm . Ho nhẹ khi mới ngủ dậy có thể là phản xạ bình thường, nhưng nếu ho khan kéo dài, hoặc khạc đờm có lẫn tia máu, dùng thuốc thông thường không đỡ, kèm theo tức ngực, khó thở, cần đặc biệt cảnh giác với ung thư phổi. Khi bệnh tiến triển, cơn ho buổi sáng thường ngày càng nặng hơn, lúc này việc chụp cắt lớp vi tính phổi là rất cần thiết.

Các bác sĩ nhấn mạnh, khi gặp những biểu hiện trên, điều quan trọng đầu tiên là giữ bình tĩnh, không hoảng loạn nhưng cũng không được chủ quan. Việc đi khám sớm, làm các xét nghiệm cần thiết sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi khả năng điều trị hiệu quả còn cao. Với sự tiến bộ của y học hiện nay, ung thư không còn là “án tử” nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời.