Tại xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ việc một người đàn ông tự vẫn sau khi sát hại vợ.

Thông tin ban đầu cho biết do mâu thuẫn gia đình, anh là S.L.H (sinh năm 1985) đã dùng dao sát hại vợ là chị L.T.M (sinh năm 1987) sau đó tự vẫn. Hiện lực lượng Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể những người tử vong cho gia đình làm thủ tục an táng.

Được biết, gia đình anh H, chị M hiện có 2 con nhỏ còn đang trong độ tuổi đi học. Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.