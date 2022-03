Ba nước châu Âu đặc biệt bất ngờ thay đổi thái độ, tham gia "mặt trận chống Nga"

Ngày 1/3, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ sáu. Ngày 28/2 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU), kêu gọi EU khởi động các thủ tục đặc biệt và đồng ý ngay lập tức để Ukraine gia nhập liên minh này.



Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trước đó đã nói rõ rằng bà ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU, nói rằng nước này là "một thành viên trong chúng ta".

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Sohu

Kênh NBC News (Mỹ) ngày 1/3 đã bình luận về phản ứng của châu Âu đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine: "Lục địa châu Âu vốn thường xuyên tàn sát lẫn nhau trong phần lớn thiên niên kỷ qua, nay đoàn kết chống lại "cuộc xâm lược" của Nga đối với Ukraine. Đức đã đảo ngược chính sách mang tính lịch sử của mình về việc cấm vận chuyển vũ khí sát thương tới các khu vực xung đột. Thậm chí Thụy Sĩ và Thụy Điển – luôn được biết đến với tư cách trung lập - cũng đã cùng với phần còn lại của châu Âu phản đối Nga".



Michael McFaul - cựu Đại sứ Mỹ tại Nga - cho biết: "Tôi rất sốc, thành thật mà nói, đây là một sự thay đổi mang tính lịch sử. Tôi nghĩ nó sẽ có tác động lớn đến tương lai của châu Âu, tương lai của liên minh xuyên Đại Tây Dương và tương lai của NATO".

Ngày 27/2, lần đầu tiên trong lịch sử EU, liên minh này đồng ý phân bổ trực tiếp kinh phí mua và giao vũ khí cho một quốc gia "bị tấn công". Tổng giá trị viện trợ quân sự của EU cho Ukraine đã vượt quá 500 triệu USD.

Ngoài ra, gần như toàn bộ không phận châu Âu hiện đã đóng cửa đối với máy bay Nga, kể cả máy bay phản lực tư nhân. EU cũng áp đặt lệnh cấm đối với các kênh truyền thông được Điện Kremlin hậu thuẫn và thực hiện các bước để đóng băng tài sản của Nga và cắt đứt quyền tiếp cận của nước này với hệ thống tài chính toàn cầu.

Philippe Etienne - Đại sứ Pháp tại Mỹ - cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ vào ngày 28/2 rằng, mặt trận thống nhất là "một bước ngoặt trong lịch sử lục địa (châu Âu) của chúng ta".

Thụy Điển

Theo trang Sohu của Trung Quốc, Thụy Điển - quốc gia không phải là thành viên của NATO và đã duy trì chính sách trung lập trong hai cuộc chiến tranh thế giới và Chiến tranh Lạnh, ngày 27/2 tuyên bố sẽ gửi 5.000 vũ khí chống tăng, 5.000 áo giáp chống đạn, 5.000 mũ sắt và 135.000 khẩu phần ăn dã chiến cho Ukraine. Tổng cộng là 400 triệu Krona Thụy Điển (hơn 42 triệu USD).

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson. Ảnh: Sohu

Chính phủ Thụy Điển cho biết, đây là lần đầu tiên nước này gửi vũ khí tới một quốc gia đang có chiến tranh kể từ năm 1939, khi Thụy Điển giúp nước láng giềng Phần Lan chống lại Liên Xô.

Thụy Sĩ

Trang Sohu nhận định, trung lập là một chiến lược sống còn của Thụy Sĩ để duy trì nền độc lập quốc gia kể từ thời Napoléon. Thụy Sĩ không phải là thành viên của EU hoặc NATO.

Dưới áp lực từ người dân và mọi đảng phái chính trị trong Quốc hội ngoại trừ phe cực hữu, chính phủ Thụy Sĩ đã tuyên bố vào ngày 28/2 rằng, họ sẽ tham gia các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, áp dụng đầy đủ các lệnh trừng phạt của EU, cấm nhập cảnh đối với một số nhân vật cấp cao của Nga có quan hệ với Thụy Sĩ và đóng cửa không phận Thụy Sĩ đối với các chuyến bay của Nga. Đây là một động thái chưa từng có ở Thụy Sĩ.

Tổng thống Thụy Sĩ Ignacio Cassis. Ảnh: Sohu

Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết trong cuộc họp báo ngày 28/2: "Chúng ta đang ở trong một giai đoạn bất thường và có thể quyết định thực hiện các biện pháp bất thường". Tuy nhiên, ông Cassis cũng nhấn mạnh rằng, quan điểm trung lập của Thụy Sĩ vẫn không thay đổi vì nước này không cung cấp quân đội, hỗ trợ hoặc tham gia vào cuộc chiến.

Tobias Vestner - người đứng đầu Chương trình An ninh và Pháp lý tại Trung tâm Chính sách An ninh Geneva - cho biết, Thụy Sĩ từ lâu đã tự hào là một không gian an toàn cho các tổ chức và đối thoại quốc tế, chẳng hạn như Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Geneva vào năm ngoái.

Nhưng ông Vestner cũng cho biết, các công dân Thụy Sĩ đang bắt đầu suy nghĩ lại về vai trò của họ trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.

"Đây là điều chưa từng thấy trước đây. Vì vậy tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn thấy sự thay đổi trong cách giải thích và áp dụng tính trung lập", ông Vestner nói thêm.

Nước Đức

Một số chuyên gia chỉ ra rằng hành động quan trọng nhất có lẽ thuộc về nước Đức.

Theo trang Sohu, do theo đuổi chủ nghĩa hòa bình thời hậu Thế chiến thứ hai, Đức - quốc gia hùng mạnh nhất lục địa châu Âu - trong nhiều năm qua đã tìm kiếm mối quan hệ thân thiện hơn với Nga và từ chối bán vũ khí cho các nước liên quan đến xung đột vũ trang.

Charles Lichfield - Phó Giám đốc Trung tâm Địa kinh tế Hội ​​đồng Đại Tây Dương - cho biết: "Có một nhận thức phiến diện trong dư luận Đức, điều mà tôi gọi là một quan niệm sai lầm rằng các cuộc tiếp xúc với Nga trong Chiến tranh Lạnh đã dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Giao dịch của Đức với Liên Xô nhiều hơn bất kỳ nước châu Âu nào khác. Nó ảnh hưởng đến hành vi của người Đức".

Do nhu cầu kinh tế và ý thức về nghĩa vụ lịch sử để chuộc lại tội ác của Đức quốc xã, nước Đức đã tìm kiếm một mối quan hệ thân thiết với Nga hơn là đối đầu. Gần đây nhất là vào giữa tháng 2, Đức không chỉ từ chối gửi vũ khí cho Ukraine mà còn chặn các quốc gia khác như Hà Lan gửi vũ khí do Đức sản xuất tới Kiev.

Nhưng cuối tuần qua, Đức đã "quay ngoắt 180 độ", thông báo kế hoạch gửi ít nhất 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger tới Ukraine, mở đường cho gần như toàn bộ châu lục tham gia vào cuộc chiến.

Ông Litchfield nói: "(Châu Âu) có động lực hướng tới sự thống nhất, nhưng nước Đức là một trở ngại. Thật đáng ngạc nhiên khi các rào cản của Đức bị phá vỡ ".

Đồng thời, chiến lược quân sự của chính nước Đức cũng có một thay đổi mang tính lịch sử: từ nay, chi tiêu quân sự của Đức sẽ tăng từ khoảng 1,5% GDP lên hơn 2% GDP, và sẽ có ngân sách đặc biệt 100 tỷ Euro để tái trang bị quân đội nhằm tạo ra một lực lượng vũ trang tiên tiến và mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Sohu

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói trong một tuyên bố: "Việc Nga xâm lược Ukraine đánh dấu một bước ngoặt. Nó đe dọa toàn bộ trật tự thời hậu chiến của chúng ta. Trong bối cảnh này, nhiệm vụ của chúng ta là làm hết sức mình để hỗ trợ Ukraine".

