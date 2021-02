Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: "Cùng đưa Tp.HCM trở lại thời hoàng kim Hòn ngọc Viễn Đông, tôi đi được thì tôi sẽ chỉ cho mọi người đi được"

Chia sẻ trong Bản tin Café với Doanh nhân Sài Gòn ngày 20/2, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - CEO King Coffee đưa ra những quan điểm tích cực về tình hình kinh tế trong nước trong tương lai. Theo đó, bà Thảo đánh giá, tuy năm 2020 là một bức tranh buồn cho toàn cầu nhưng Việt Nam lại là một ngôi sao với chỉ số tăng trưởng kinh tế dương và theo kế hoạch năm 2021, mức tăng trưởng GDP sẽ là 6,5% - một con số đáng nể.



Bên cạnh những mối nguy về việc chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy do dịch Covid-19, toàn thị trường bị ảnh hưởng, thói quen và hành vi của khách hàng thay đổi, bà Thảo cho rằng vẫn có cơ hội cho doanh nghiệp thích nghi, không những vậy còn tăng trưởng tốt, mở rộng thị trường toàn cầu nhanh.

Từ kinh nghiệm cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay, King Coffee năm qua đã phát triển hoạt động thương mại điện tử toàn cầu, phát triển Mạng lưới đại diện toàn cầu (Global Agent Network) – liên kết với các tổ chức, cá nhân tại nhiều quốc gia, biến họ trở thành đại lý phân phối cho King Coffee. Nhờ hình thức này, King Coffee mở rộng thị trường 200%, có mặt trên 120 nước trên thế giới.

Ông Trần Quang Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ phía Nam - khách mời trong chương trình, đánh giá cao mô hình của bà Thảo. Đây là ví dụ điển hình cho các start-up sắp tới học theo, mở rộng thị trường. Ông cũng lưu ý, các doanh nghiệp cần chú trọng giữ vững chất lượng sản phẩm để khi mở rộng, vẫn tạo điểm nhấn, sự tín nhiệm đối với khách hàng.

Bà Thảo khẳng định, đối với ngành café, phân khúc chế biến sâu, thương hiệu và văn hóa café còn rất rộng mở.

"Tôi đã thành công đưa doanh nghiệp của tôi ra khắp toàn cầu, có tiếng vang rất tốt, tạo ấn tượng với khách hàng. Tôi đi được thì tôi cũng sẽ chỉ và giúp cho mọi người đi. Chúng ta nâng giá trị, nguồn thu ngoại tệ về cho đất nước cao hơn" - Bà Thảo không ngại chia sẻ về mơ ước TP Hồ Chí Minh trở lại thời hoàng kim "Hòn ngọc Viễn Đông".

Chia sẻ về khát vọng năm mới, CEO King Coffee mong muốn tinh thần của người Việt Nam mạnh mẽ, Chính phủ có nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp; doanh nhân luôn giữ được nhiệt huyết như khi mới bắt đầu khởi nghiệp; người dân ủng hộ thương hiệu Việt.

Ngoài ra, dự án "Women can do" hỗ trợ 100.000 phụ nữ khởi nghiệp do bà Thảo đề xuất, năm nay sẽ được nhân rộng ra 63 tỉnh thành, tạo cơ hội cho 22 triệu phụ nữ Việt Nam. Bà mong muốn mọi phụ nữ bước ra khỏi vùng an toàn của mình, trở thành lực lượng quan trọng để phát triển đất nước. Bà Thảo tin tưởng "Tôi đã làm được thì mong các chị em cũng sẽ làm được và còn giỏi hơn tôi nữa".