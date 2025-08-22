Ba Lan tuần tra cả đêm vẫn không biết drone Nga phát nổ trong lãnh thổ mình từ bao giờ

Drone Nga rơi nhầm vào lãnh thổ Ba Lan

Hôm 20/8, Warsaw cho biết một máy bay không người lái của Nga đã rơi và phát nổ trên một cánh đồng ở miền đông Ba Lan. Đáng chú ý, thiết bị này chỉ được phát hiện vào sáng hôm sau, sau khi lực lượng phòng không được lệnh báo động.

Trong một cuộc họp báo, các quan chức cho hay chiếc drone có khả năng đã xâm nhập không phận Ba Lan vào đêm hoặc rạng sáng ngày 20/8.

Tướng Dariusz Malinowski, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, cho biết lực lượng phòng không đã được đặt trong tình trạng báo động vào tối hôm đó, trong bối cảnh Nga tiến hành một trong những đợt tấn công bằng drone và tên lửa vào Ukraine.

Warsaw thường xuyên kích hoạt hệ thống phòng không dọc biên giới như một biện pháp phòng ngừa trong các cuộc tấn công tương tự, đặc biệt sau vụ một tên lửa phòng không của Ukraine đi lạc khiến hai công dân Ba Lan thiệt mạng vào tháng 11/2022.

Tướng Malinowski cho biết lực lượng phòng không Ba Lan nhận lệnh báo động vào lúc 22 giờ tối hôm đó, cùng với "các biện pháp tiêu chuẩn nhằm bảo vệ vững chắc biên giới của chúng ta."

"Toàn bộ hệ thống phát hiện mục tiêu đã được khởi động. Ngoài ra, các lực lượng và phương tiện chống tên lửa cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Một trực thăng Mi-24 đã xuất kích để tuần tra khu vực phía đông, dọc phần biên giới giáp Ukraine của chúng ta," ông thông tin với báo giới.

Đến nửa đêm, quân đội Ba Lan đã hạ cấp báo động vì không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường hay mối đe dọa nào.

Tuy nhiên, đến sáng, nhà chức trách phát hiện một chiếc drone đã phát nổ trên một cánh đồng ngô ở Osiny, một ngôi làng cách biên giới Ba Lan - Ukraine gần 113 km và cách lãnh thổ chính của Nga khoảng 644 km.

"Sáng nay, sau lúc bình minh, chúng tôi nhận được thông tin về một vật thể phát nổ rất gần khu vực Łuków," Tướng Malinowski cho biết.

Drone mồi nhử tàng hình mang linh kiện Trung Quốc

Vị tướng này cho biết các điều tra sơ bộ chỉ ra rằng chiếc drone đã "bay ở tầm rất thấp" để tránh bị radar phát hiện.

"Theo đánh giá của chúng tôi, loại drone này được thiết kế để rất khó bị phát hiện, và thực tế đã chứng minh điều đó," ông nhận định.

Tuy nhiên, ông Malinowski cũng cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu chiếc drone này có chủ ý bay vào Ba Lan hay không. Thời điểm chính xác nó xâm nhập không phận Ba Lan cũng chưa được làm rõ ngay lập tức.

Các nhà chức trách chưa xác nhận đường bay của chiếc drone. Một thiết bị được phóng từ lãnh thổ chính của Nga sẽ phải bay qua không phận Belarus hoặc Ukraine để tiến vào Ba Lan.

Kaliningrad, một vùng lãnh thổ được quân sự hóa mạnh mẽ của Nga, nằm ngay sát biên giới phía bắc Ba Lan, dù chưa rõ các nhà điều tra có nghi ngờ chiếc drone được phóng từ đây hay không.

Ông Malinowski nói thêm, trong khi các đội tìm kiếm vẫn đang thu thập các mảnh vỡ, bằng chứng ban đầu cho thấy nó được trang bị động cơ do Trung Quốc sản xuất và một "đầu đạn tự hủy."

Điều này có thể đồng nghĩa đây là một drone mồi nhử. Nga thường sử dụng Shahed, loại drone tấn công tầm xa do Iran thiết kế. Một trong những phiên bản nội địa hóa của Nga, có tên Gerbera, được thiết kế để bắt chước tín hiệu và hình dạng của loại đạn tuần kích này nhưng mang đầu đạn yếu hơn nhiều.

Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết chiếc drone bị rơi là một phiên bản Shahed của Nga.

Lực lượng Ukraine từ lâu đã tuyên bố thường xuyên tìm thấy linh kiện Trung Quốc bên trong những chiếc drone Shahed do Nga sản xuất bị bắn hạ. Các quan chức châu Âu cũng cho rằng một số công ty Nga và Trung Quốc đang tích cực hợp tác sản xuất Shahed, giúp quân đội Nga cải thiện đáng kể năng lực tấn công của loại đạn tuần kích này.

Phía Nga hiện không phản hồi về thông tin này của Ba Lan.