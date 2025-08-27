Ba Lan tiêu tốn số tiền không tưởng để bảo trì F-35

Việc bảo trì máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35A Lightning II sẽ tiêu tốn của Ba Lan khoảng 1,85 tỷ đô la.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận khả năng bán gói dịch vụ bảo trì và hỗ trợ hậu cần cho những máy bay chiến đấu này với số tiền rất cao nói trên. Quyết định đã được Cục Hợp tác và An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố vào ngày 26 tháng 8.

Họ làm rõ rằng yêu cầu của Ba Lan bao gồm thiết bị và dịch vụ, chẳng hạn như chương trình cải tiến linh kiện động cơ máy bay, phụ tùng thay thế, sửa đổi, vật tư tiêu hao, sửa chữa và hỗ trợ, cũng như phần mềm và tài liệu cả loại đóng dấu mật và phổ thông.

Đơn đặt hàng tiềm năng này cũng bao gồm gói dịch vụ kỹ thuật và hậu cần cho chính phủ Hoa Kỳ và các nhà thầu, cũng như hỗ trợ cho những chương trình khác.

Ba Lan sẽ tốn gần 2 tỷ đô la để bảo trì tiêm kích F-35.

Nhà thầu chính cho thỏa thuận sắp tới sẽ là công ty General Electric Aerospace khi đã chứng minh có đủ năng lực thực hiện công việc.

Các quan chức cho biết thêm rằng quá trình thực hiện hợp đồng tiềm năng này sẽ cải thiện khả năng chống lại các mối đe dọa hiện tại và tương lai của Ba Lan bằng cách tăng độ tin cậy của phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II .

Hãy nhớ rằng vào tháng 5 năm nay, những phi công Ba Lan đầu tiên đã hoàn thành khóa huấn luyện tại Căn cứ Không quân Ebbing ở Hoa Kỳ trên máy bay chiến đấu F-35A.

Tiêm kích F-35 bay biểu diễn tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Aero India 2025.

Theo Militarnyi