Ba Lan đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

Khói đen bao phủ khắp thủ đô Kiev của Ukraine sau cuộc tấn công tên lửa và UAV Nga vào đêm 23/5/2026.

Theo RBC, dẫn lời Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan, máy bay quân sự nước này đã được điều động khẩn cấp để đảm bảo an ninh không phận nước này sau các vụ phóng tên lửa hành trình dữ dội của máy bay tầm xa Nga.

Các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar cũng đã được đặt trong tình trạng phản ứng tức thì.

Đây là thủ tục tiêu chuẩn đối với các nước NATO khi phát hiện hoạt động không quân đáng kể của Nga gần sườn phía Đông của liên minh.

Đêm 23/5, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công đường không quy mô cực lớn nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine.

Hoạt động quân sự mới nhất này nhằm đáp trả vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào ký túc xá một trường cao đẳng ở Starobelsk thuộc LPR, khiến 21 người thiệt mạng, chủ yếu là nữ sinh tuổi vị thành niên, và hàng chục người khác bị thương.

Bình luận về cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev đêm 23/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói: "Chúng ta phải tấn công - như chúng ta đã làm hôm nay và thậm chí còn mạnh hơn nữa!

Suy cho cùng, những tàn tích và tro tàn xám xịt tại nhiều địa điểm gây suy sụp tinh thần cho đối phương không kém gì việc mất đi lá cờ hiệu chiến đấu".