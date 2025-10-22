Ba Lan cảnh báo thi hành lệnh bắt Tổng thống Putin nếu bay qua không phận để đến Hungary

(Ảnh: AFP)

Warsaw tuyên bố có thể buộc phải thi hành lệnh bắt giữ quốc tế của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu Tổng thống Putin bay qua không phận Ba Lan trên đường tới Hungary để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trên Đài Radio Rodzina, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhấn mạnh: "Tôi không thể đảm bảo rằng một tòa án độc lập của Ba Lan sẽ không ra lệnh cho chính phủ buộc chiếc máy bay đó hạ cánh và bàn giao nghi phạm cho Tòa án Hình sự Quốc tế tại La Hay".

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tuyên bố tuần trước rằng ông dự định gặp ông Putin tại thủ đô Budapest (Hungary) nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) - có trụ sở tại La Hay - đã ban hành lệnh bắt đối với ông Putin từ năm 2023, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh do "cưỡng ép hàng trăm trẻ em Ukraine đưa sang Nga". Moscow đã bác bỏ mọi cáo buộc và không công nhận thẩm quyền của ICC.

Theo quy định của ICC, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ bắt giữ và dẫn độ Tổng thống Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ. Ba Lan - thành viên của NATO và ICC - là một trong những đồng minh kiên định nhất của Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện vào năm 2022.

Ngoại trưởng Sikorski nói thêm rằng ông tin "phía Nga hiểu rõ điều này", đồng thời bày tỏ hy vọng "nếu hội nghị vẫn diễn ra, chuyên cơ chở ông Putin sẽ chọn một đường bay khác".

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban - người duy trì quan hệ gần gũi với Moscow hơn hầu hết các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) - tuyên bố Budapest sẽ bảo đảm để Tổng thống Putin có thể nhập cảnh và trở về an toàn sau hội nghị. Tuy nhiên, để tránh không phận Ukraine, máy bay Nga buộc phải bay qua ít nhất một quốc gia EU khác, và tất cả các quốc gia này, ngoại trừ Hungary (đang trong quá trình rút khỏi ICC), đều là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Đáng chú ý, Bulgaria - một thành viên EU và NATO - cho biết nước này sẵn sàng cho phép máy bay của ông Putin bay qua, nếu điều đó góp phần tạo điều kiện cho tiến trình hòa bình ở Ukraine. Ngoại trưởng Bulgaria Georg Georgiev khẳng định: "Nếu điều kiện tiên quyết cho hòa bình là cuộc gặp này, thì chúng ta cần hỗ trợ nó bằng mọi cách có thể". Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết vẫn chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía Nga liên quan đến việc xin phép không phận.