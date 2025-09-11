Ba Lan bắn hạ UAV cảm tử Geran-2 rẻ tiền bằng tên lửa AIM-120C7 gần 2 triệu USD

Theo bức ảnh chụp mảnh vỡ tên lửa được nghị sĩ Ba Lan Dariusz Stefaniuk đăng tải trên mạng xã hội, Lực lượng vũ trang nước này đã sử dụng tên lửa AIM-120C7 AMRAAM đắt tiền, trị giá khoảng 2 triệu đô la mỗi quả đạn để đánh chặn máy bay không người lái giá rẻ Geran-2 của Nga vào đêm 9 - rạng sáng ngày 10 tháng 9.

AIM-120C7 do Mỹ phát triển là tên lửa không đối không tầm trung, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu ngoài tầm nhìn.

Việc sử dụng loại đạn công nghệ cao và đắt tiền này để tiêu diệt máy bay không người lái "bọt xốp" tương đối rẻ tiền đã làm dấy lên tranh luận về tính tương xứng của chi phí.

Mảnh vỡ tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C7 AMRAAM đã được tìm thấy.

Như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đưa tin trước đó, 19 máy bay không người lái đã xâm nhập không phận nước này, 4 trong số đó đã bị chiến đấu cơ của Ba Lan và NATO bắn hạ, bao gồm cả máy bay F-35 đến từ Hà Lan.

Theo ông Tusk, một số lượng lớn máy bay không người lái đã bay đến từ Belarus. Tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita ước tính tổng số UAV cảm tử Nga "đi lạc" lên đến 23 chiếc. Xác của một trong những máy bay không người lái đã làm hư hại một ngôi nhà riêng ở làng Mniszkow, rất may là không có thương vong.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gây hại Ba Lan và mục tiêu của những cuộc tấn công ban đêm là các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.

Mặc dù vậy Warsaw cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được, họ đã kích hoạt Điều 4 trong cơ chế phòng thủ của NATO đó là tham vấn để quyết định xem có nên bước sang Điều 5 hay không.