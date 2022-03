Những ngày qua, scandal tình ái giữa cựu CEO Nanogen, ông Hồ Nhân và nữ ca sĩ Hiền Hồ thu hút không ít sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, nhiều người đồng ý rằng drama này đã đi đến hồi kết, sau khi mẹ vợ ông Hồ Nhân, bà Nguyễn Thị Sơn, Nhà sáng lập Sơn Kim Group, lên tiếng vào đêm muộn ngày 23/3.

Trong đó bà khẳng định, ông Hồ Nhân vẫn tiếp tục giữ vị trí chủ chốt tại Nanogen, và hai vợ chồng ông tiếp tục cùng nhau phát triển sản phẩm Nanocovax.

"Anh Hồ Nhân vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen, anh ấy muốn tập trung vào sản xuất và nghiên cứu khoa học ngành sinh dược học. Chị Hồng Vân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân, lo việc quản trị và kinh doanh", bà tuyên bố.

Như vậy, thay vì đảm nhiệm 3 vị trí cùng lúc, vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty như trước đây, thì nay, ông Nhân chỉ còn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Hai vị trí chủ chốt còn lại sẽ do vợ ông phụ trách, và họ tiếp tục "cùng nhau tập trung cho công việc của Nanocovax theo yêu cầu của Bộ y tế".

Dưới đây là toàn bộ phần chia sẻ của bà Nguyễn Thị Sơn:

CHỈ LÀ BÀ LÃO THÔI

* Tại sao mình nhận mình là bà lão

1. Tuổi đã 73 (thuộc diện xưa nay hiếm), tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ, lưng đã khòm...

2. Đông con, đông cháu (10 cháu nội và ngoại)

3. Cháu nội đích tôn Hoàng Việt năm nay 27 tuổi, đã bắt đầu tham gia quản lý doanh nghiệp rồi thì bà nội phải già là đúng rồi.

* Mấy hôm nay, trên mạng xã hội nhắc tên bà lão nhiều quá, bà lão bị hắt hơi, muốn im lặng cũng không được. Xin có vài lời nói thêm nè.

4. Bà lão không dám nhận mình là "lão phật gia" đâu, bà lão chỉ là bà lão thôi (mà cũng không phải lão bà nhé), đôi khi đảo chữ là khác nghĩa đấy.

5. Anh Hồ Nhân vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen, anh ấy muốn tập trung vào sản xuất và nghiên cứu khoa học ngành sinh dược học. Chị Hồng Vân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân, lo việc quản trị và kinh doanh.

6. Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp mà cũng không thể can thiệp. Nhưng cho đến hôm nay anh chị Nhân - Vân vẫn là vợ chồng bình thường. Họ đang cùng nhau tập trung cho công việc của Nanocovax theo yêu cầu của Bộ y tế.

* Cho bà lão nói nhỏ nè, trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần hơi một chút phải bỏ nhau không?? Mọi người có đồng tình với quan điểm của bà lão không??

Được biết trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bức ảnh thân mật giữa ông Hồ Nhân và nữ ca sĩ Hiền Hồ. Tuy nhiên, vị đại gia đã lên tiếng khẳng định hai người chỉ là "anh em họ", và rằng "Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, có gì đâu".

Trong khi đó Hiền Hồ lựa chọn giữ im lặng trước drama này. Cô khóa tài khoản Facebook, Instagram, tắt tính năng bình luận trên kênh YouTube chính thức và gần như biến mất hoàn toàn trước truyền thông.

