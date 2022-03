Bà chủ gia tộc Sơn Kim lên tiếng: Trốn vợ đi chơi là sai, nhưng không có nghĩa bỏ nhau

Mới đây, bà Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập tập đoàn Sơn Kim đã tiếp tục đăng tải lên facebook những chia sẻ gây chú ý. Bà Sơn cho biết đến thời điểm hiện tại, ông Hồ Nhân vẫn là chủ tịch HĐQT Nanogen, còn bà Hồng Vân vẫn là tổng giám đốc. Chuyện riêng tư của con cái, bà không thể quyết định. Mẹ vợ của CEO Nanogen cũng khẳng định một số điều liên quan tới mối quan hệ hiện tại của cả hai:

"Mấy hôm nay, trên mạng xã hội nhắc tên bà lão nhiều quá, bà lão bị hắt hơi, muốn im lặng cũng không được. Xin có vài lời nói thêm nè.

- Bà lão không dám nhận mình là "lão phật gia" đâu, bà lão chỉ là bà lão thôi (mà cũng không phải lão bà nhé), đôi khi đảo chữ là khác nghĩa đấy.

- Anh Hồ Nhân vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen, anh ấy muốn tập trung vào sản xuất và nghiên cứu khoa học ngành sinh dược học. Chị Hồng Vân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân, lo việc quản trị và kinh doanh.

- Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp mà cũng không thể can thiệp. Nhưng cho đến hôm nay anh chị Nhân - Vân vẫn là vợ chồng bình thường. Họ đang cùng nhau tập trung cho công việc của Nanocovax theo yêu cầu của Bộ y tế".

Lùm xùm của CEO Hồ Nhân gây xôn xao nhiều ngày qua

Sau cùng, bà Sơn nhắn nhủ thêm rằng, cuộc sống vợ chồng dẫu có những rạn nứt nhưng không nhất thiết phải đi đến hướng giải quyết tiêu cực.

"Cho bà lão nói nhỏ nè, trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần hơi một chút phải bỏ nhau không?? Mọi người có đồng tình với quan điểm của bà lão không? Nhất là những ông U60, còn xương cốt đâu mà kè với gái 25 hè? Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp".



Bà Nguyễn Thị Sơn - mẹ vợ CEO Nanogen Hồ Nhân

Được biết, bà Nguyễn Thị Sơn là "nữ tướng" quyền lực của tập đoàn Sơn Kim - một nữ doanh nhân đình đám đất Việt. Bà là hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp CBAM thuộc VCCI; Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế IBLA (thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam); Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung học Phổ thông Tư thục Duy Tân.

Bà cũng là người sáng lập tập đoàn Sơn Kim và để các con tiếp quản 5 doanh nghiệp ở những lĩnh vực khác nhau như bất động sản, kinh doanh thương mại, dịch vụ...

