Australia: Người phụ nữ dùng nấm độc sát hại gia đình chồng lĩnh 3 án chung thân

Phán quyết hôm 8/9 khép lại vụ án gây chấn động Australia.

Cụ thể, bị cáo Erin Patterson, 50 tuổi, bị cáo buộc sát hại 3 người thân của chồng cũ Simon Patterson trong bữa trưa. Erin Patterson đã sử dụng món thịt bò Wellington tẩm nấm "death cap" kịch độc hái gần nhà. Các nạn nhân gồm cha, mẹ, dì và chú của ông Simon. Người chú là người duy nhất sống sót.

Erin Patterson

Phiên toà được truyền hình trực tiếp từ Tòa án Tối cao bang Victoria ở Melbourne, phản ánh mức độ quan tâm của công chúng. Vụ việc gần như đã đẩy thị trấn nhỏ Leongatha của tiểu bang vào tâm điểm chú ý. Báo giới chen lấn bên ngoài tòa khi thẩm phán Christopher Beale xuất hiện.

Ông Beale cho biết bị cáo Patterson đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tiến hành một “màn che đậy tinh vi” khi nhận ra những lời nói dối ban đầu không thuyết phục. “Tôi tin chắc rằng vào ngày 16/7/2023, khi bị cáo mời Simon, cùng cha, mẹ và dì, chú của ông đến ăn trưa mà không có mặt con cái, lấy lý do để nói về một căn bệnh không có thật, bà đã có ý định sát hại tất cả”, thẩm phán nói.

Công tố viên đề nghị án chung thân không ân xá. Thẩm phán Beale lưu ý thêm rằng bị cáo Patterson sẽ phải chịu biệt giam kéo dài, đồng thời nhấn mạnh tội ác của bà là “sự phản bội lòng tin ghê gớm”, gây ra nỗi đau khôn cùng cho chính các con bà, những đứa trẻ mất đi ông bà.

“Ảnh hưởng tàn khốc của tội ác này không chỉ giới hạn ở các nạn nhân, mà còn gây tổn hại cho rất nhiều người khác”, ông Beale nói.

Đằng sau tội ác nấm độc

Bị cáo Patterson ly thân với chồng nhưng vẫn giữ liên lạc với cha mẹ và người thân của ông. Bà mời họ đến ăn trưa tại Leongatha vào một ngày tháng 7/2023. Ông Simon rút lui vào phút chót vì nghi ngờ, nên chỉ cha, mẹ và dì, chú của ông đến dự.

Theo các chứng cứ trong phiên tòa kéo dài 10 tuần, bị cáo Patterson biết nơi mọc nấm độc nhờ một trang web khoa học cộng đồng. Bà đã mua máy sấy để chế biến nấm. Patterson lén bỏ số máy này đi trong thời gian các nạn nhân đang nguy kịch. Trong quá trình điều tra, bị cáo cũng nói dối cảnh sát rằng mua nấm ở siêu thị và cửa hàng châu Á, đánh lạc hướng cơ quan y tế. Bà cũng khai man nói rằng mình bị bệnh và còn nói đã cho các con ăn số thức ăn còn lại.

Ngoài vụ việc làm hại đến gia đình chồng, bị cáo cũng dính tới 3 cáo buộc mưu sát khác liên quan nghi vấn nhiều lần đầu độc chồng. Nhưng trước phiên xử chính, những cáo buộc này bị hủy bỏ.

Các công tố viên cho rằng Patterson là người “hai mặt”: bên ngoài tỏ ra hòa thuận với gia đình chồng, nhưng trong các tin nhắn Facebook lại bộc lộ sự căm ghét. Trong một tin nhắn tháng 12/2022, bà viết: “Tôi chán ngấy rồi, không muốn liên quan gì đến họ nữa".

Luật sư bào chữa trong khi đó nói rằng bà Patterson vô tình trộn nấm hái ngoài tự nhiên vào món ăn, và chỉ phát hiện ra khi các nạn nhân đã nguy kịch. Nhưng sau 6 ngày cân nhắc, cả 12 thành viên bồi thẩm đoàn đều bỏ phiếu kết tội, bất chấp những lời kêu oan của bị cáo.

Bị cáo Patterson có thời hạn đến nửa đêm ngày 6/10 để kháng cáo về các bản án hoặc tội danh.