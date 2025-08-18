Australia muốn có tên lửa đủ sức vươn tới Đông Á

Viết trên tờ The Strategist ngày 17 tháng 8 năm 2025, nhà phân tích quốc phòng Ross Babbage kêu gọi Australia khẩn trương phát triển năng lực tấn công tầm xa độc lập để đảm bảo an ninh trong bối cảnh bất ổn chiến lược.

Ông Babbage nhấn mạnh rằng Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) không thể chỉ dựa vào sự đảm bảo của Hoa Kỳ mà phải nỗ lực thiết lập một "khả năng răn đe độc lập rất mạnh mẽ" ngay cả trước những đối thủ hùng mạnh.

Vị chuyên gia đề xuất tập trung vào các tên lửa đạn đạo tầm trung di động (tầm xa 3.000 - 5.500 km) khó bị đánh chặn, có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển trong vài phút, rất khó bị phát hiện trước khi phóng nhờ ngụy trang và mồi bẫy.

Nhà phân tích cho rằng những hệ thống như vậy sẽ làm tăng nguy cơ cho đối phương, trích dẫn kinh nghiệm từ Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, khi tên lửa Scud của Iraq đã cản trở lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh.

Tên lửa sẽ cần được trang bị cảm biến tích hợp để hoạt động mà không cần dẫn đường vệ tinh, khả năng đối kháng điện tử và lý tưởng nhất là nhiều đầu đạn có thể nhắm mục tiêu độc lập. Các bệ phóng sẽ yêu cầu liên kết được mã hóa với mạng lưới chiến đấu của nước này, đi kèm khả năng tàng hình cao.

Australia có thể "vay mượn" công nghệ tên lửa của nước ngoài nhằm rút ngắn thời gian phát triển.

Ông Babbage đề xuất một kế hoạch 3 giai đoạn: lựa chọn một đối tác đồng minh có chuyên môn về tên lửa đạn đạo, mua các hệ thống sẵn có với những cải tiến tối thiểu để triển khai nhanh chóng, và cùng phát triển các dòng tên lửa tiên tiến hơn.

Vị chuyên gia nêu tên Israel với tên lửa Jericho 3 (tầm bắn 4.800 - 6.500 km) và Hàn Quốc với tên lửa Hyunmoo 5 (tầm bắn lên đến 5.000 km) là đối tác tiềm năng, lưu ý rằng hai nước này có khả năng tự chủ về hệ thống cảm biến và phòng thủ tên lửa.

Tuy nhiên việc Hàn Quốc tham gia Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa (MTCR) có thể làm phức tạp thêm quá trình hợp tác, không giống như Israel.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng sự không chắc chắn về vai trò của Hoa Kỳ trong các cuộc khủng hoảng tương lai đòi hỏi Australia phải có năng lực răn đe độc lập.

"Chúng ta không thể loại trừ khả năng Hoa Kỳ có thể đứng ngoài hoặc đưa ra các điều kiện làm suy yếu chủ quyền của chúng ta. Sự phát triển của các hệ thống như vậy sẽ tăng cường khả năng răn đe ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đầy biến động", ông Babbage cảnh báo.