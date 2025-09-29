Arsenal ngược dòng hạ chủ nhà Newcastle, trọng tài gây phẫn nộ

Màn lội ngược dòng của Arsenal có thể được xem là kịch tính nhất kể từ đầu giải khi "Pháo thủ" làm tắt lịm mọi cảm xúc của các cổ động viên chủ nhà tại sân St. James' Park chỉ trong khoảng 10 phút cuối. Newcastle ngỡ đã cầm chắc 3 điểm khi duy trì lợi thế dẫn bàn cho đến tận phút 84 trước khi gục ngã khó tin…



Trọng tài "quay xe", hủy quả phạt đền đối với Newcastle

Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm nhờ tốc độ của bộ đôi Nick Woltemade và Anthony Gordon, cùng khả năng đánh chặn ở tuyến giữa đầy cơ bắp gồm Tonali – Joelinton – Bruno Guimaraes. Tuy vậy, trọng tài và tổ VAR lại gây ra nhiều tình huống gây tranh cãi.

Báo chí Anh mổ xẻ nhiều về tình huống mà VAR phủ quyết phạt đền này

Phút 14, đường chuyền về bất cẩn của Murphy trở thành đường kiến tạo cực đẹp cho Viktor Gyokeres. Tiền đạo này băng vào vòng cấm và ngã xuống sau tác động của thủ thành Nick Pope.

Trọng tài Jarred Gillett đã chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng sau khi nghe tổ VAR tư vấn, ông đã xem lại băng ghi hình và thay đổi quyết định.

Tân binh Nick Woltemade vui mừng sau bàn mở tỉ số cho Newcastle

Phút 34, từ một tình huống phối hợp nhanh bên cánh trái, bóng được Tonali căng ngang để tân binh Nick Woltemade đánh đầu gọn gàng, mở tỉ số cho Newcastle. Bàn thắng giúp "Chích chòe" thêm hưng phấn, còn Arsenal buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Trong thế trận Newcastle gần như bịt kín cầu môn với 5 hậu vệ đá lùi sâu, Arsenal phải chờ tới phút 84 mới tìm được bàn gỡ. Từ pha tạt bóng chuẩn xác của Declan Rice, tiền vệ người Tây Ban Nha Mikel Merino bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục Nick Pope để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Mikel Merino san bằng cách biệt cho đội khách cũng từ quả đánh đầu

Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút bù giờ 90+ 6. Từ quả phạt góc của Martin Ødegaard, trung vệ Gabriel Magalhaes chọn điểm rơi chuẩn xác, tung cú đánh đầu quyết đoán ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal. Toàn bộ khán đài St.James' Park sững lặng, trong khi thầy trò HLV Mikel Arteta vỡ òa trong niềm vui.

Gabriel Magalhaes làm cả cầu trường nín lặng với bàn thắng phút 90+6

Trận thắng này không chỉ cho thấy bản lĩnh của "Pháo thủ" trong những thời khắc khó khăn mà còn khẳng định chiều sâu lực lượng với sự tỏa sáng của các ngôi sao tuyến sau. Newcastle đã chiến đấu kiên cường nhưng một lần nữa phải trả giá vì thiếu tập trung trong những phút cuối.

Với 3 điểm quý giá, Arsenal vượt qua Crystal Palace để đòi lại ngôi nhì bảng, gây sức ép mạnh mẽ lên đội dẫn đầu Liverpool. Trong khi đó, Newcastle vẫn loay hoay tìm sự ổn định dù đã thể hiện lối chơi giàu năng lượng trước các đội bóng lớn.

Trận đấu bị phá hỏng bởi nhiều quyết định không chắc tay từ trọng tài

CĐV hai đội có cơ sở để phàn nàn công tác trọng tài trận này. Nếu Arsenal không hài lòng khi bị hủy bỏ quả phạt đền của Gryokeres đồng thời "tố" Woltermade khi ghi bàn đã phạm lỗi với hậu vệ Gabriel thì phía Newcastle cũng phản ứng tương tự.

Đầu tiên là tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Gabriel và sau đó, Saliba đã chặn đường di chuyển của thủ thành Nick Pope trong khu vực 5,50 m ở tình huống dẫn đến bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của "Pháo thủ".