Aqua City sẵn sàng đón cư dân tương lai cùng hệ tiện ích cao cấp

Không gian sống chan hòa thiên nhiên



Vợ chồng anh Anh Tuấn - chị Hoa Vy (Hải Phòng) cho biết, dù đã nghiên cứu thông tin dự án từ trước nhưng khi đến Aqua City, vẫn cảm thấy bất ngờ vì dự án quy mô hơn trong tưởng tượng.

"Kiến trúc quy hoạch đẹp, đặc biệt, mảng xanh lớn và thoáng đãng, sông nước tự nhiên hiện hữu khắp nơi, tiện ích đủ đầy, nên vợ chồng tôi đã quyết định sở hữu 2 căn với mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh và nhắm đến an cư lâu dài", anh Anh Tuấn chia sẻ.

Không gian sống sinh thái, tiện nghi tại Aqua City.

Còn anh Quốc Dũng (TP.HCM) ngỡ ngàng trước diện mạo bề thế của đô thị sinh thái Aqua City, anh chia sẻ: "Aqua City sở hữu hệ sinh thái cảnh quan thiên nhiên độc đáo, đặc sắc đi cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp. Với bản thân tôi, đây thực sự là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống bên gia đình".



Trên quy mô 1.000ha cùng lợi thế sông nước bao bọc, Aqua City dành đến 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, 32km đường sông bao bọc đóng vai trò điều hòa nhiệt độ cho toàn khu đô thị, các công viên đa tầng được xem là "lá phổi xanh" thanh lọc bụi bẩn, trả lại bầu không khí tinh khiết cho cư dân.

Không gian sống sang trọng và gần gũi thiên nhiên tại Aqua City.

Sắc xanh hiện hữu trong mỗi góc nhà, lẫn trong không gian xanh với nhiều ô cửa kính lớn nhằm tối ưu tầm nhìn sông nước, giúp con người và thiên nhiên như hòa làm một.



Mỗi sớm mai hay lúc hoàng hôn, cây xanh, nắng vàng và gió trời len lỏi vào từng tổ ấm góp phần khơi mở giác quan cùng năng lượng tích cực cho chủ nhân. Với mật độ cây xanh đến 15 m2/người, anh Dũng đánh giá đô thị là không gian sống lý tưởng cho cả gia đình và mong chờ ngày dọn về tổ ấm mới.

Tại Aqua City, cuộc sống sẽ không còn bị bó hẹp trong bốn bức tường mà thay vào đó là không gian rộng mở với vườn, sân chơi, công viên sát cạnh. Nếu như anh Dũng tìm thấy cảm giác bình yên giữa không gian sinh thái giao hòa, cuộc sống trên bến - dưới thuyền thì với gia đình anh Tuấn – chị Hoa Vy hay nhiều cư dân tương lai, những công viên cộng đồng, thảm cỏ picnic, đường dạo bộ ven sông, khu tập yoga hướng sông với cảnh quan xanh mướt mắt. … là nơi gia đình được tận hưởng niềm vui sống, chăm chút thể chất, tận hưởng những phút giây thư giãn bên nhau.

Tận hưởng hệ tiện ích "all-in-one" ngay thềm nhà

Nếu yếu tố sinh thái là điểm chạm đầu tiên thì "vẹn tròn tiện ích" là bảo chứng cho giá trị sống bền vững của cộng đồng cư dân Aqua City.

Hệ tiện ích, công trình biểu tượng cùng sự xuất hiện của chuỗi thương hiệu đẳng cấp tạo nên "bức tranh" đô thị Aqua City sống động.

Đến nay, chuỗi tiện ích đã hoàn thiện, mang tới sức sống mới cho đại đô thị phía Đông TP.HCM, đáng chú ý như tổ hợp Quảng trường - Bến du thuyền Aqua Marina, trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Center, chuỗi clubhouse, trung tâm an ninh Aqua Security Center,…

Bức tranh sống động của đô thị sinh thái được điểm tô bởi sự xuất hiện đồng loạt các thương hiệu đẳng cấp từ lĩnh vực ẩm thực, giải trí, thể thao đến chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và mua sắm,… như Nova Mall, Nova Supermarket; 8 seconds; siêu thị nội thất và trang trí Baya; các nhà hàng như Dynasty House - Hong Kong Dimsum & Hotpot; lẩu tứ xuyên Spice World Hotpot; Seorae BBQ, PhinDeli; Gloria Jean’s Coffees; Baskin - Robbins; Xing Fu Tang,… Về giải trí có CINÉWORLD; Kid’s Box của Aeon Fantasy, …

Chị Thùy Trang (áo trắng thứ 3 ngồi từ bên phải sang) cùng bạn bè trong chuyến trải nghiệm thực tế tại Aqua City.

Chị Thùy Trang (TP.HCM) chia sẻ "Tất cả giúp Aqua City đẹp hơn mong đợi và thật sự đáng sống. Mỗi lần đến đây là mỗi lần tôi được khơi nguồn cảm hứng về một cuộc sống phồn vinh, bừng sáng".



Loạt thương hiệu đẳng cấp trong nước và quốc tế đổ bộ thổi bừng sức sống cho Aqua City.

Với việc đảm bảo tiến độ thi công và kiến tạo không gian sinh thái cùng hệ tiện ích đẳng cấp, Aqua City không chỉ hấp dẫn các cư dân sống tại miền Nam mà còn nhận sự quan tâm của các nhà đầu tư đất Bắc.



Chia sẻ quyết định sở hữu một căn shophouse để phát triển thương hiệu mỹ phẩm và một biệt thự để gia đình an cư lâu dài tại Aqua City, chị Nguyễn Hồng Hạnh (Hà Nội) cho biết, chị cảm thấy choáng ngợp trước quy mô rộng lớn đến hàng nghìn ha, 32km đường sông và chuỗi tiện ích đẳng cấp tại đô thị.

Hơn thế, yếu tố kết nối giao thông thuận lợi tại Aqua City hoàn toàn chinh phục nhà đầu tư đến từ miền Bắc. Chị Hạnh nhìn nhận, với vị trí tọa lạc tại tâm điểm kết nối giao thông huyết mạch liên vùng phía Đông TP.HCM, cư dân chỉ mất 20 phút di chuyển về trung tâm TP.HCM hay sân bay Long Thành, đồng thời thuận tiện di chuyển đến các tỉnh thành du lịch trọng điểm trong khu vực Đông Nam Bộ như Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết …

Dễ nhận thấy, mẫu số chung của các cư dân khi lựa chọn Aqua City là giá trị an cư. Như cách chị Nguyễn Thị Hằng Nga (TP.HCM) tâm đắc: "Aqua City không chỉ là kênh tích sản sinh lời an toàn, mà còn là chốn đi về lý tưởng, gần gũi thiên nhiên, nơi mỗi cư dân tìm thấy sự bình an, thư thái trong cuộc sống".