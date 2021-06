Báo Hồng Kông "sập" do phạm Luật an ninh TQ: Pháo tay nổ rền toà soạn, dân thức đêm mua số báo cuối

Người dân xếp hàng dài bên ngoài các sạp báo khắp Hồng Kông, một tràng pháo tay nổ ra trong tòa soạn Apple Daily vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 23/6 để đánh dấu việc Tổng biên tập Lam Man-chung gửi số báo cuối cùng đi in.



Nhân viên Apple Daily vỗ tay trong tòa nhà. Ảnh: SCMP

NGƯỜI DÂN XẾP HÀNG MUA BÁO

Tại khu vực sầm uất Mong Kok, Hồng Kông, hàng trăm người ủng hộ Apple Daily đã bắt đầu xếp hàng từ 22h ngày 23/6 để mua tờ báo cuối cùng được xuất bản. Những tờ báo cuối cùng đã xuất hiện trên sạp báo vào lúc 1 giờ 55 phút sáng ngày 24/6.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ghi nhận từ một người bán báo Michelle Man cho biết, cô đã đặt mua 8.000 bản - nhiều hơn bình thường và để rõ tấm biển trước sạp rằng "Tờ Apple sẽ đến lúc 1 giờ 30".

Mary Cheung - một trong những người đầu tiên xếp hàng mua báo từ 22 giờ hôm trước cho biết mình sẽ mua khoảng 10 bản cho cô và bạn. Khi cô bắt đầu xếp hàng, các nhà báo trong tòa soạn Apple Daily đã chạy đua để sản xuất ấn bản của ngày 24/6, máy in ồn ào chạy lần cuối sau quyết định đóng cửa vào buổi chiều 23/6. Apple Daily cũng đã đóng phiên bản online lúc nửa đêm 23/6.

Trung bình báo Apple Daily phát hành khoảng 90.000 tờ mỗi ngày. Tuy nhiên, họ đã nâng số lượng phát hành ngày 24/6 lên 1 triệu bản.



SCMP cho biết, một số người ủng hộ tờ báo đã chuẩn bị các hộp thức ăn cho những người viết báo để họ hoàn thành số ra cuối cùng. Một số người chia sẻ rằng, họ chỉ hy vọng có thể đến tòa nhà của tòa soạn báo vào ngày cuối, ngắm nhìn tòa nhà và chụp vài bức ảnh để làm kỉ niệm.

Trang nhất của ấn bản cuối cùng có hình ảnh những người ủng hộ đang sử dụng đèn pin từ điện thoại của họ, đứng xung quanh tòa soạn báo. Tiêu đề tờ báo là: "Lời tạm biệt từ người Hồng Kông trong mưa".

Ấn phẩm cuối cùng của Apple Daily. Ảnh: SCMP

APPLE DAILY VÀ CÁO BUỘC VI PHẠM LUẬT AN NINH QUỐC GIA TRUNG QUỐC

Tổng biên tập Ryan Law cùng 4 lãnh đạo khác của báo Apple Daily đã bị bắt hôm 17/6 vì nghi ngờ "âm mưu cấu kết với lực lượng nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia". 5 người trên bị bắt do vi phạm Luật An ninh Quốc gia mà Bắc Kinh áp dụng lên khu vực vào năm ngoái. Tờ báo được nhận xét là tờ báo có quan điểm ủng hộ người biểu tình và thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh. Tài sản của ba công ty liên quan tới báo Apple Daily đã bị đóng băng.

Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) sau vụ bắt giữ cho biết, các hành động bắt giữ của cảnh sát Hồng Kông đối với các nhân viên và tổ chức có liên quan đến Apple Daily là hoàn toàn phù hợp với luật pháp. Đồng thời, hành động lần này không ảnh hưởng gì đến tự do báo chí bởi Apple Daily đưa những thông tin bị nghi ngờ là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.



Bà Lâm cũng cho biết, luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông tôn trọng và bảo vệ nhân quyền trong khi đồng thời bảo vệ an ninh quốc gia và tự do cá nhân không phải là tuyệt đối, Tân Hoa Xã đưa tin.

Người sáng lập ra Apple Daily là Jimmy Lai đã bị lực lượng An ninh Quốc gia của Hồng Kông đã bắt giữ hồi tháng 12 năm ngoái vì nghi ngờ vi phạm Luật An ninh Quốc gia. Jimmy Lai đã bị kết án vào tháng 4/2021. Ông được phía Bắc Kinh coi là kẻ chủ mưu cho các cuộc biểu tình ở Hồng Kông.