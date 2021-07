Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Hải Phòng – Thanh Hóa trong đêm nay, gió giật cấp 7, mưa rất to

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 7/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, ngay khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, chiều nay đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 8/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVQG.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trong chiều tối và đêm 7/7, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Cảnh báo, từ nay đến hết ngày 8/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt (khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An).

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ từ khoảng 22h đêm nay

Sáng 7/7, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Cơn áp thấp nhiệt đới này có khả năng sẽ gây ra một đợt mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.



Ông Khiêm cho biết, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn từ chiều nay đến hết ngày 8/7. Ảnh: Báo Tiền phong

Từ chiều tối và đêm nay, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Nghệ An có gió giật cấp 6/7, ở Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6/7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh thêm, khi đi vào Vịnh Bắc Bộ có khả năng mạnh lên song chỉ ở mức cấp 6-7, giật cấp 9. Khả năng áp thấp đổ bộ vào Hải Phòng – Thanh Hóa từ khoảng 22h hôm nay nay đến sáng mai, cường độ đổ bộ cấp 6-7.

Theo ông Khiêm, điểm đáng lưu ý nhất của cơn áp thấp này là hoàn lưu gây mưa lớn từ chiều nay đến hết ngày 8/7. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt (khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ). Các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần đề phòng dông lốc trước và sau khi áp thấp đổ bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đêm nay đến rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ cập bờ. Mặc dù áp thấp nhiệt đới không lớn nhưng các hình thế thời tiết nguy hiểm như dông lốc, lũ quét có thể gây thiệt hại về người và tài sản nếu chủ quan lơ là.



Ông Hoài đề nghị đối với tuyến biển, các đơn vị liên quan cần khẩn trương theo dõi và đôn đốc tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong chiều và đêm nay phải đưa toàn bộ dân trên lồng bè, chòi canh lên bờ; đề nghị biên phòng từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa bắn pháo hiệu để báo áp thấp nhiệt đới cho người dân sơ tán.

Đối với khu vực đê xung yếu, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương phải có phương án ứng phó, dừng thi công các đê điều đang thực hiện.

Đối với tuyến đất liền, dự báo mưa lớn nên cần chủ động rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất ở miền núi, đặc biệt kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư tại các khu vực nguy cơ cao, và có phương án đảm bảo an toàn cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT khi có mưa lớn, giông lốc xảy ra, PV báo Tiền phong ghi nhận nội dung cuộc họp.