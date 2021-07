Áp thấp có thể mạnh lên, Hà Nội và miền Bắc mưa to đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 18/7, vùng áp thấp vẫn đang hoạt động ở khu vực bắc Biển Đông. Dự báo vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên trong 24 giờ tới.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 3.000m nên đêm qua và sáng nay, ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa từ 0h đến 7h ngày 18/7) như Vĩ Thượng (Hà Giang) 78mm, Cao Sơn (Lào Cai) 63mm, Bảo Nhai (Lào Cai) 61mm, Bắc Quang (Hà Giang) 56mm…

Dự báo trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 20/7 có lúc có mưa rào và dông, riêng ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 22-24/7 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Từ ngày 25-27/7, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.