Antony bật khóc ngày trở lại Real Betis, xóa đi ác mộng tại Man United

Gia nhập "Quỷ đỏ" từ Ajax với giá 86 triệu bảng, Antony từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới tại sân Old Trafford. Thế nhưng, trong ba năm khoác áo Man United, cầu thủ chạy cánh người Brazil chỉ ghi được vỏn vẹn 12 bàn thắng sau 96 trận.

Man United chấp nhận lỗ nặng vì Antony

Sự sa sút phong độ buộc ban lãnh đạo phải chấp nhận lỗ nặng. Antony được bán sang Betis trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng với giá chỉ 21,6 triệu bảng.

Antony từng rất được kỳ vọng tại Man United

Trước đó, ở nửa cuối mùa giải 2024-2025, Antony được cho mượn tại Betis và để lại dấu ấn với 9 bàn thắng sau 26 trận. Màn trình diễn thuyết phục cùng tình cảm nồng nhiệt từ người hâm mộ đã thôi thúc cầu thủ 25 tuổi tìm đường trở lại Seville, bất chấp việc thương vụ kéo dài đến tận ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Báo chí Tây Ban Nha bất ngờ vì CĐV Betis chào đón Antony "như thể Barcelona đón Messi"

Antony kể lại những thời khắc ác mộng ở Man United

Trong buổi lễ ra mắt đội bóng mới Betis, Antony nghẹn ngào: "Những gì xảy ra ở Manchester, chỉ tôi mới biết nó khó khăn đến mức nào. Tôi bị buộc phải tập luyện riêng, cùng nhiều phiền muộn khác. Trong đó, bao gồm cả việc bị liệt vào "đội hình bị ruồng bỏ" (bomb squad) cùng với Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia… Giờ thì tất cả đã là quá khứ".

Hình ảnh vả cảm xúc trái ngược của Antony tại Betis và Man United

Hình ảnh Antony lau nước mắt trước ống kính nhanh chóng gây xúc động. Anh tiết lộ từng ở khách sạn hơn 40 ngày để chờ hoàn tất vụ chuyển nhượng. Ngôi sao Brazil khẳng định: "Khi khoác áo Betis, tôi sẽ chạy và chiến đấu vì người hâm mộ".

Betis háo hức vì Antony

Sự trở lại của Antony tạo nên bầu không khí lễ hội tại Seville. Ngay khi đặt chân đến thành phố, anh được đông đảo CĐV vây quanh, reo hò và chụp ảnh. Nhiều người thậm chí đứng chờ trước cửa nhà tân binh đến tận rạng sáng để bày tỏ tình cảm.

Man United kiên quyết tống khứ Antony sang Betis dù lỗ hơn 60 triệu bảng

Trong khi Man United chúc Antony "mọi điều tốt đẹp nhất", dư luận vẫn nhớ đây là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử đội bóng. Ngược lại, với Betis, họ có thêm một ngôi sao từng được yêu mến và đã chọn Seville làm "ngôi nhà thực sự" để viết tiếp sự nghiệp.