Ánh Viên kém xa so với chính mình, đoàn Việt Nam kết thúc Olympic trong thất bại

Ánh Viên kém người về nhất heat 1 vòng loại 800m tự do tới 31 giây

Thi đấu ở heat 1 nội dung 800m tự do nữ, Anh Viên thể hiện phong độ kém xa so với chính mình, đạt thành tích 9'03.56'' - kém kỷ lục cá nhân gần 30 giây. Thành tích này kém cực xa so với thành tích giúp cô đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020 - 8'47.65''.

Với thành tích này, Ánh Viên xếp bét ở heat 1, trong khi đó thành tích tốt nhất ở lần bơi này thuộc về kình ngư người New Zealand - Thomas Eve với thành tích 8'32.51, ít hơn Ánh Viên 31 giây 05.

Với thành tích của mình, Ánh Viên xếp hạng 31/31 ở nội dung 800m tự do nữ, và là vận động viên duy nhất cần hơn 9 phút để hoàn thành đường đua của mình.

Như vậy, sau kỳ Olympic 2016 cực kỳ thành công với hai chiếc huy chương của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đoàn thể thao Việt Nam kết thúc kỳ Olympic Tokyo 2020 trắng tay toàn tập khi đa phần các tuyển thủ đều thi đấu dưới sức mình.