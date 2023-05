Ảnh vệ tinh phát hiện máy bay do thám tối tân WZ-8 ở căn cứ mới cải tạo của Trung Quốc

Máy bay do thám WZ-8 tại một triển lãm hàng không. (Ảnh: SCMP)

Trung Quốc vẫn tiếp tục cải tạo một căn cứ máy bay ném bom mà tài liệu tình báo rò rỉ của Mỹ gần đây nói rằng đó là nơi đặt máy bay do thám siêu thanh mới.

Ảnh vệ tinh do hãng Planet Labs chụp cho thấy vật thể này ở căn cứ không quân Lục An, tỉnh An Huy. Căn cứ này trước đây bỏ hoang, nhưng được nâng cấp từ năm 2018. Việc nâng cấp bao gồm làm lại đường băng dài 3.200m, mở rộng đường lăn và xây dựng nhà chờ cho 20 máy bay ném bom, hai hầm chứa để thay thế khoang đậu mở.

Những nhà chứa như vậy thường là nơi đặt máy bay ném bom và tên lửa.

Theo Andreas Rupprecht, tác giả của nhiều cuốn sách về ngành công nghiệp hàng không quân sự Trung Quốc, căn cứ không quân Lục An là nơi đóng quân của Trung đoàn không quân số 29, thuộc Sư đoàn máy bay ném bom số 10 của Không quân Trung Quốc,

Rupprecht nói với Defense News rằng đơn vị này đang sử dụng các máy bay ném bom Xi’an H-6K và H-6M. H-6M là bệ phóng chính của WZ-8, mang theo máy bay không người lái siêu âm rồi thả nó từ trên cao.

WZ-8 cũng được trông thấy trong bức ảnh vệ tinh chụp tháng 12/2022. Một bức ảnh chụp vào đầu tháng 4 vừa qua cho thấy tiến triển liên tục trong việc mở rộng căn cứ không quân Lục An.

Có thể đạt tốc độ Mach 3 và lên đến độ cao 30 km, WZ-8 không giống bất kỳ máy bay không người lái nào khác trong kho của Không quân Trung Quốc hiện nay.

Phương tiện này được thiết kế để tận dụng hiệu suất tốc độ và độ cao để tránh bị các tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu đánh chặn.

Theo giới phân tích quân sự, phương tiện này có thể giúp Trung Quốc thu thập dữ liệu bản đồ thời gian thực để đưa ra chiến lược hoặc thực hiện các cuộc tấn công tên lửa trong những cuộc cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.