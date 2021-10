Anh trai lặng lẽ đến sân bay nhận tro cốt em gái mất vì Covid-19: 'Ở nhà đã lập sẵn bàn thờ, chỉ chờ đón em về'

Trên chuyến bay 0 đồng về Đà Nẵng ngày 12/10, rất nhiều người vui mừng đến bật khóc khi được gặp lại gia đình, người thân sau nhiều tháng mắc kẹt tại TP.HCM. Trong dòng người vui mừng vì đoàn tụ ấy, có một người đàn ông cũng tới đây để đoàn tụ với người thân nhưng trên gương mặt là những giọt nước mắt chảy dài.

Đó là trường hợp của ông Đặng Văn N. (ngụ quận Liên Chiểu) lặng lẽ đến sân bay nhận tro cốt của em gái mất vì Covid-19.

Ông N. nghẹn ngào kể, con gái ông được lên "chuyến bay 0 đồng" cùng với tro cốt cô ruột về với quê hương Đà Nẵng sau nhiều tháng mắc kẹt ở TP.HCM

Em gái của ông Nam là bà Đặng Thị A. (hưởng dương 59 tuổi) mất vì Covid-19, ngày 14/9.

Con gái ông N. là chị Đặng Thị Thị Thu T. (33 tuổi) và cháu ông N. là Lê Viết Thuỳ L. (12 tuổi) lặng lẽ tiến ra từ cửa ra sân bay để trao tro cốt của người cô ruột về cố hương cho cha chôn cất.

Chị T. không thể cùng đưa tro cốt về nhà lo hậu sự vì mới tiêm 1 mũi vắc xin nên phải đi cách ly tập trung.

"Tôi vào TP.HCM làm công nhân may, còn con gái nghỉ hè năm lớp 6 vào chơi thì không may trúng lúc dịch Covid-19 bùng phát. Suốt 4 tháng qua, 2 mẹ con suốt ngày ở trong phòng trọ, ăn cơm chiên với mì tôm. Rất may, lần này có chú Trần Hùng Phong, Phó chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM đã giúp đỡ tiền cách ly, sắp xếp cho 2 mẹ con tôi được mang tro cốt về trên chuyến bay hồi hương này", chị T. nghẹn ngào chia sẻ với PV Doanh nghiệp & Tiếp thị.



Được biết, vì hoàn cảnh khốn khó nên bà A, em gái ông N. phải xa quê, lặn lội vào TP.HCM làm giúp việc. Bà không lập gia đình và có tiền sử bệnh phổi, khi đang điều trị ở bệnh viện thì nhiễm Covid-19.

Viện phí của bà A. cũng là do chị T. liên lạc với Hội đồng hương tại Đà Nẵng và được giúp đỡ một khoản tiền. Khi cô ruột không may qua đời, chị T. xin đưa tro cốt về nhưng cũng đắn đo "vì nếu về sẽ không có tiền lo chi phí cách ly tập trung".

"Vì con tôi mới tiêm 1 mũi vắc xin nên phải đi cách ly tập trung. Được nhận tro cốt của em gái, gia đình tôi biết ơn chính quyền TP nhiều. Ở nhà, gia đình đã lập sẵn bàn thờ, chỉ chờ ngày "đón em về"..., ông N. ngậm ngùi kể với phóng viên Vietnamnet.

