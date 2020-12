[Ảnh sức khỏe] Trứng là loại 'thức ăn hoàn hảo' nhưng ăn bao nhiêu quả mới đúng?

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia, cho hay trứng là loại thức ăn hoàn hảo về mặt dinh dưỡng.

Trứng có giá trị dinh dưỡng cao và có đủ các thành phần như chất đạm, chất béo, can xi, sắt, kẽm, se len, vitamin B12, vitamin D, các acid béo no, acid béo không no, cholesterol,...



Tuy nhiên, nhu cầu ăn trứng thay đổi theo từng lứa tuổi và sau đây là "công thức" ăn trứng chuẩn tính theo tuần, ăn nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe.

- Người trưởng thành nên ăn 3 - 4 quả/1 tuần.



- Người bị tăng huyết áp hoặc cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng, tuy nhiên một tuần chỉ nên ăn từ 1- 2 quả/tuần.

- Trẻ em 6 - 7 tháng tuổi chỉ nên ăn nửa lòng đỏ/ 1 bữa.

- Trẻ từ 8 - 12 tháng tuổi nên ăn 1 lòng đỏ /1 bữa.

- Trẻ 1 - 2 tuổi nên ăn cả lòng đỏ và lòng trắng tối đa 4 quả/1 tuần.

- Trẻ trên 2 tuổi có thể ăn tối đa 6 trứng/1 tuần.

