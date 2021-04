Ảnh: Hàng trăm cảnh sát vây bắt chủ nhà bắn chết 2 người lạ trước cổng ở Nghệ An

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (áo trắng giữa) cùng 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng và Đại tá Nguyễn Đức Hải và các lãnh đạo phòng nghiệp vụ chức năng bàn bạc hướng vây bắt nghi phạm Phú ngay tại hiện trường.