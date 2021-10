Ảnh ga tàu Quảng Châu-New York gây sốc: Điều từ Trump đến Biden "nhìn Trung Quốc mà thèm"

Trên nền tảng xã hội Twitter cách đây vài ngày, một số cư dân mạng đã đăng ảnh so sánh ga tàu điện ngầm ở Quảng Châu và ga tàu điện ngầm ở New York. Ga tàu điện ngầm ở Quảng Châu trông rất hiện đại và sạch sẽ, trong khi ga tàu điện ngầm ở New York đã xuống cấp và rất nhếch nhác. Những bức ảnh này đã thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng xứ "Cờ hoa".



Cư dân mạng Mỹ bức xúc trước hình ảnh ga tàu điện ngầm New York quá xuống cấp. Ảnh: dwnews.com

Một số cư dân mạng Mỹ bức xúc đặt câu hỏi: "Nếu các chính trị gia của chúng ta quan tâm đến đất nước mình, tại sao chúng ta không có cơ sở hạ tầng tốt, chúng ta là quốc gia giàu nhất thế giới cơ mà... tiền đã đi đâu rồi?"

Có người thì nói: "Trung Quốc không cho phép các công trình kiến trúc tại nước mình xuống cấp như vậy mà không bảo trì".

Những bức ảnh này cũng tạo ra các cuộc tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc.

Một cư dân mạng chế giễu Mỹ: "Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc quan tâm đến Trung Quốc, và các nhà lãnh đạo của Mỹ cũng quan tâm đến Trung Quốc".

Một ý kiến khác nói rằng "Không chỉ ở Quảng Châu, mà tất cả các ga tàu điện ngầm ở Trung Quốc đều hiện đại như vậy, và những nhà ga lạc hậu nhất cũng không đến nỗi bị hỏng".

Một người dùng mạng Trung Quốc có vẻ đã quen với môi trường ở Mỹ phàn nàn: "Ga tàu điện ngầm ở thành phố New York trong ảnh vẫn còn khá là sạch sẽ. Mùi nước tiểu và rác thải từ những ga tàu điện ngầm kiểu cũ ở đất nước phương Tây này chắc chắn sẽ khiến bạn suốt đời không thể nào quên".

Bình luận của cư dân mạng Trung Quốc về sự so sánh ga tàu điện ngầm ở hai nước. Ảnh: dwnews.com

Theo báo cáo định kỳ bốn năm một lần của Hiệp hội Kỹ thuật Xây dựng (ASCE) - cơ quan có thẩm quyền cao nhất để đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng ở Mỹ, hơn 45.000 cây cầu ở Mỹ đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, hơn 40 % đường cao tốc ở trạng thái "xuống cấp" hoặc "bình thường", hơn 15% hệ thống xử lý nước thải đang làm việc hết công suất hoặc vượt công suất thiết kế, hàng trăm hồ chứa nước gặp sự cố mỗi ngày, điều kiện đường sá kém dẫn đến ùn tắc giao thông, làm tăng thời gian đi lại của người dân trung bình 54 giờ/năm.

Trong những năm qua, nhiều đời Tổng thống Mỹ đã đưa ra những kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng đầy tham vọng, mấy năm gần đây còn coi Trung Quốc là "quốc gia tham chiếu" về xây dựng cơ sở hạ tầng. Khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017, ông đã nhấn mạnh về cơ sở hạ tầng của Trung Quốc và hứa sẽ tái thiết nước Mỹ.

Vào tháng 4 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng công bố một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2,3 nghìn tỷ USD. Để xúc tiến kế hoạch này, ông Biden đã nhiều lần nhắc đến Trung Quốc. Ông nói rằng, mục tiêu của kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng là cho phép Mỹ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.