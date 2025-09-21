Các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh. (Ảnh: Reuters)

Nhiệm vụ này được thực hiện trong khuôn khổ Chiến dịch Eastern Sentry của NATO, một sáng kiến được khởi động từ tuần trước, sau khi Ba Lan cáo buộc Nga xâm phạm không phận. Ngoài Anh, chiến dịch còn có sự tham gia của Đan Mạch, Pháp và Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey cho biết trong một tuyên bố, nhiệm vụ này gửi đi "một tín hiệu rõ ràng: Không phận NATO sẽ được bảo vệ".

Hai máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh cất cánh từ căn cứ quân sự ở miền đông nước Anh vào tối 19/9 để tuần tra trên bầu trời Ba Lan. Tuyên bố cho biết các máy bay đã trở về Anh an toàn vào sáng sớm 20/9.

Chính phủ Anh cho biết đây là hành động phản ứng với "vụ xâm phạm không phận NATO nghiêm trọng nhất" kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Tham mưu trưởng Không quân Anh - Thống chế Không quân Harv Smyth, cho biết các máy bay chiến đấu của Anh cùng đồng minh tuần tra dọc theo sườn phía đông của NATO. "Chúng tôi vẫn linh hoạt, tích hợp và sẵn sàng triển khai sức mạnh không quân ở tầm xa", ông khẳng định.

Chính phủ Anh cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,6% GDP vào tháng 4/2027, thể hiện sẵn sàng hỗ trợ tăng cường an ninh châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích các quốc gia châu Âu không chi đủ cho quốc phòng và vẫn dựa vào Mỹ.

Nhiệm vụ của Anh trên bầu trời Ba Lan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở nhiều nơi của châu Âu.

Ngày 19/9, Estonia, một thành viên NATO, cáo buộc 3 máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận của nước này trong 12 phút.

Bộ trưởng Healey chỉ trích đây là hành động “liều lĩnh và nguy hiểm… xâm phạm không phận NATO”.

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc máy bay chiến đấu của họ vi phạm không phận Estonia, khẳng định chúng chỉ bay qua vùng biển trung lập.