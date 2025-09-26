Ảnh chưa từng công bố của Marilyn Monroe

Ngày 23/9, cuốn sách bìa cứng Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs (tạm dịch là Marilyn thân mến: Những bức thư và ảnh chưa từng thấy) của Sam Shaw được phát hành.

Theo The New York Post , nhiếp ảnh gia, nhà báo kiêm nhà làm phim Sam Shaw là bạn tâm giao của huyền thoại điện ảnh. Họ kết bạn vào đầu những năm 1950 khi Marilyn mới nổi tiếng. Trải qua những thăng trầm của biểu tượng gợi cảm, tình bạn giữa họ vẫn bền chặt. Sự gần gũi hiếm có cho phép ông tiếp cận gần như không bị cản trở với cuộc sống nổi tiếng của bà.

Sam Shaw đã qua đời từ năm 1999, nhưng nhờ cháu gái ông, Melissa Shaw, thế giới có cơ hội nhìn nhận sâu sắc hơn về Marilyn qua con mắt và ống kính của người bạn tâm giao.

Marilyn vui vẻ

Marilyn vui vẻ tận hưởng buổi chụp ảnh cùng Sam tại nhà riêng.

Bức ảnh “niềm vui của Marilyn” (theo cách gọi của Melissa Shaw) được chụp tại nhà của nữ diễn viên với người chồng đầu tiên, nhà văn Arthur Mille (kết hôn 1956-1961) ở quận Litchfield, tiểu bang Connecticut (Mỹ).

Monroe đùa nghịch với nhiếp ảnh gia suốt cả ngày ở sân sau và loạt ảnh từ buổi chụp đó phô bày những khía cạnh khác nhau trong tính cách của bà, từ trầm tư đến gợi cảm như một “bé mèo con quyến rũ”, trong chiếc váy xanh giản dị. Loạt ảnh được chụp cả màu lẫn đen trắng, thậm chí Arthur Miller cũng xuất hiện thoáng qua một vài lần.

Melissa nói: “Người ta thường nhắc nhiều đến việc cô ấy ‘đi tìm chính mình’, nhưng bên cạnh đó còn có niềm vui và sự say mê cuộc sống - những điều vốn dĩ tự nhiên, bẩm sinh mà bà ấy có sẵn”.

Marilyn biểu tượng

Sam là người lên ý tưởng cho khoảnh khắc tốc váy mang tính biểu tượng của Marilyn.

Melissa kể lại với tờ The Post ý tưởng chụp Marilyn trong cảnh “suýt gặp sự cố trang phục” nổi tiếng trong The Seven Year Itch (1955) là của ông nội cô.

Sam được nhà sản xuất thuê để chụp ảnh quảng bá cho bộ phim. Trước đó, Sam từng chụp bức ảnh tương tự ở Coney Island (New York) và nó trở thành ảnh bìa bán chạy trên tạp chí Friday .

Sau khi đọc được câu thoại “Anh có cảm nhận thấy làn gió từ tàu điện ngầm không? Thật dễ chịu phải không?” trong kịch bản phim, Sam gợi ý dàn dựng cảnh quay này theo cùng một cách.

Bức ảnh trên là từ buổi chụp gốc tại New York. Tuy nhiên, vì đám đông ở đó gây quá nhiều náo loạn, đoạn phim không được sử dụng trong bản phim cuối cùng. Cảnh phim quen thuộc mà ai cũng nhớ thực ra được quay trong phim trường kín ở Los Angeles.

Nữ hoàng của thế giới - Marilyn

Sam chụp lại khoảnh khắc đầy kiêu hãnh của bạn thân nổi tiếng.

Đang ở đỉnh cao nhờ thành công của The Seven Year Itch , Monroe xé bỏ hợp đồng với 20th Century Fox, quay lưng lại với Hollywood để đến New York và tự thành lập công ty sản xuất riêng.

“Ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, bà ấy muốn có nhiều quyền kiểm soát nghệ thuật hơn đối với các vai diễn của mình. Những người nắm quyền lực thời đó hầu hết đều là đàn ông. Sam nhiều lần miêu tả bà ấy như đấu sĩ đường phố cứng cỏi với ý chí sắt đá", Melissa nói.

Không gì thể hiện rõ sự tự tin ngang tàng của Marilyn hơn bức ảnh này. Nó được chụp tại ngôi nhà bà sống cùng chồng Arthur Miller ở Connecticut: xinh đẹp, nhưng không hề khuất phục.

Phương pháp diễn xuất của Marilyn

Marilyn muốn khỏa thân hoàn toàn trong cảnh tắm bồn nhưng đạo diễn không chấp nhận.

Marilyn là người say mê method acting (phương pháp diễn xuất nhập vai). Bà muốn thực hiện quay cảnh trong bồn tắm của The Seven Year Itch theo đúng cách đó: hoàn toàn khỏa thân.

“Đó là điều bà ấy gọi là ‘tính chân thật của diễn viên’ - thể hiện cảnh quay chân thực nhất có thể, bất kể kịch bản viết gì", Melissa giải thích.

Những bức ảnh trong sách cho thấy cuối cùng người đẹp phải nhượng bộ các chuẩn mực khắt khe thời đó, mặc quần lót màu da và chiếc áo hở vai.

Melissa chia sẻ thêm Marilyn thường dành nhiều thời gian rảnh trong bồn tắm, thậm chí là người đi trước xu hướng ngâm nước lạnh mà giới sao nổi tiếng ngày nay ưa chuộng.

“Bà ấy tắm trong bồn đầy đá lạnh vì tin rằng điều đó giúp cơ thể săn chắc", Melissa nói.

Marilyn vô tư

Khoảnh khắc tự nhiên của Marilyn ở New York.

Bức ảnh Marilyn được chụp trên đường phố New York trong quá trình quay The Seven Year Itch .

Melissa chỉ ra sự khác biệt trong nụ cười của Monroe ở đây: "Không phải nụ cười thật rộng, thật rạng rỡ mà bà ấy dùng để đối phó với paparazzi. Nụ cười này thân mật, dịu dàng và ngọt ngào hơn. Chúng tôi yêu bức ảnh này".

Phông nền mờ khiến bức ảnh trông càng ngẫu hứng, giống như một khoảnh khắc hậu trường, nơi nữ diễn viên được là chính mình trước khi lại hóa thân thành biểu tượng gợi cảm trên phim trường.

Marilyn và bạn thân

Bức ảnh thân thiết giữa Sam và Monroe.

Trong bức ảnh chụp cùng nhau, Sam Shaw và Monroe ôm nhau đầy trìu mến, thể hiện rõ mối gắn bó giữa họ.

“Mọi người có thể thấy sự thân tình và gần gũi ở đây. Ông nội như người thầy, người cố vấn với bà ấy. Đây là hình ảnh thể hiện rõ nhất mối quan hệ của họ", Melissa nhận xét.

Cô Shaw tin rằng bức ảnh được chụp tại phim trường The Seven Year Itch . Ông Sam có vẻ như muốn gây ấn tượng với các con mình. Melissa đặc biệt yêu thích bức ảnh này vì sự tươi sáng toát ra từ Monroe.

Marilyn thông minh

Biểu tượng gợi cảm và người chồng đầu tiên.

Trong ảnh, Monroe chụp cùng người chồng đầu tiên. Sam dành trọn một ngày đi khắp các con phố New York cùng cặp đôi nổi tiếng. Đây là một phần hoạt động quảng bá cho The Prince and the Showgirl (1957) - bộ phim đầu tiên do công ty sản xuất của Marilyn thực hiện - để đăng trên tạp chí Life .

Melissa nhận xét ông Miller bảnh bao, gợi cảm và phong trần hơn qua góc chụp của ông nội cô.

"Sam đặt Marilyn ngang hàng với chồng bà. Bà ấy không phải là trí thức giống ông Miller, nhưng có thể do bà ấy không muốn trở thành người như vậy. Thực tế, bà ấy đọc rất nhiều", Melissa chỉ ra.

Chiều cùng ngày hôm đó, khi trời đổ mưa lúc hai người đi bộ qua cầu Brooklyn, Miller gọi cho bạn mình là nhà văn Norman Rosten để xin trú nhờ gần đó. Đây là điểm khởi đầu cho tình bạn bền chặt giữa Rosten và Monroe, kéo dài cho đến tận khi bà qua đời.

Marilyn hậu trường

Marilyn Monroe và Richard Avedon.

Bức ảnh chân dung bóng đổ này ghi lại Marilyn ở khoảnh khắc quan trọng - làm việc với Richard Avedon, nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu. Ông Sam gọi Avedon là “người vĩ đại nhất". Hai người vốn là bạn học cũ thời trung học ở New York.

Bức ảnh này được chụp vào một ngày trước khi bức ảnh tốc váy mang tính biểu tượng ra đời.

"Bà ấy vẫn tạo dáng với nụ cười hé miệng quen thuộc, nhưng ở đây trông bà ấy trẻ, ngọt ngào và ngây thơ hơn nhiều", Melissa nói.

Với Marilyn, lần hợp tác cùng Avedon mang kết quả mỹ mãn ngoài mong đợi. Ông giúp bà có được công việc mơ ước: lên trang bìa tạp chí Harper’s Bazaar chỉ chưa đầy một năm sau đó.

Người đàn ông của Marilyn

Sam Shaw và bức thư tay gửi Marilyn Monroe

Sam Shaw hiếm khi bước ra trước ống kính để tạo dáng, vì vậy đây là bức ảnh hiếm có.

“Đây chính xác là dáng vẻ của Sam khi ông gặp Marilyn, với chiếc máy quay phim cũ và tấm thẻ gì đó đeo trên áo khoác trench coat. Ông thuộc kiểu người trở thành nghệ sĩ vì không còn sự lựa chọn nào khác. Có những người như thế và Marilyn cũng nằm trong số đó. Vậy nên, khi gặp nhau, họ tìm thấy sự kết nối sâu sắc", Melissa giải thích.