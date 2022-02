Ấn tượng đẹp tọa đàm đầu Xuân 'Việt Nam 2022' tại Pháp

Được tổ chức theo sáng kiến của bà NGO-FOLLIOT Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Phân ban Việt Nam của Hiệp hội Pháp chế và Ủy ban Luật sư Việt Nam tại Paris, tọa đàm là dịp để những người bạn Việt Nam và Pháp gặp gỡ nhau, hâm nóng lại các mối quan hệ hữu nghị hợp tác sau hai năm bị hạn chế cho dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu tại sự kiện với tư cách là khách mời danh dự, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao sáng kiến tổ chức buổi gặp gỡ đầu Xuân Nhâm Dần nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa những người bạn Pháp với Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ đã giới thiệu tóm tắt về tình hình khó khăn ở trong nước, cũng như những nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Các diễn giả tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Hà/TTXVN

Nhắc lại chuyến thăm chính thức tháng 11/2021 vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh chuyến thăm đã góp phần đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới. Ông kêu gọi những người bạn Pháp và các học giả, trí thức Việt kiều tham gia mạnh mẽ hơn nữa nhằm củng cố những thành tựu to lớn giữa Việt Nam và Pháp đã đạt được, góp phần làm bền vững thêm mối quan hệ lịch sử và đặc biệt giữa hai nước.

Đại sứ chia sẻ: “Trước thềm Hội nghị hợp tác phi tập trung sắp diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm nay và nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, cũng như 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Pháp - Việt vào năm 2023, tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục tham gia nhiệt tình vào các dự án mới đầy hy vọng và hứa hẹn giữa hai nước".

Dưới sự dẫn dắt của bà NGO-FOLLIOT Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Phân ban Việt Nam của Hiệp hội Pháp chế và Ủy ban Luật sư Việt Nam tại Paris, buổi tọa đàm đã trở thành một bữa tiệc đầu Xuân phong phú và độc đáo với nhiều chủ đề khác nhau liên quan tới Việt Nam. Đó là những bài thơ do Giáo sư vật lý tại Đại học Cergy-Pontoise Diệp Thế Hùng sáng tác và trình bày, đến cuộc triển lãm sắp diễn ra vào tháng 3 tới ở Nice về "Hàm Nghi, vị hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Algers" do cô Amandine Dabat, chắt gái của Vua Hàm Nghi thông báo; hành trình nhân ái của bà Vũ Thiện Đào, người sáng lập một số trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi ở Việt Nam, hay những dự án công nghệ thông tin đầy tham vọng cho quê hương của Dương Đức Hà, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Officience. Đó là những chia sẻ của đạo diễn trẻ người Pháp có dòng máu Việt François Bibonne- tác giả của bộ phim tài liệu "Once upon a bridge in Vietnam" vừa giành giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất của Giải thưởng phim Los Angeles và các cuộc phỏng vấn những người dân Việt Nam do học giả Benoît de Tréglodé, Giám đốc Nghiên cứu IRSEM, thực hiện để viết nên cuốn sách "Việt Nam: Les lignes de vie d'un peuple" (tạm dịch là "Người Việt: Những dòng đời của một dân tộc")... Các tham luận trình bày ở tọa đàm tuy thuộc nhiều lĩnh vực nhưng tất cả đều lấy cảm hứng từ Việt Nam và gắn với Việt Nam. Chính nội dung độc đáo và đa dạng của buổi tọa đàm đã khiến hội trường chật kín người tham dự.

Kết thúc buổi giao lưu, họa sĩ/nhạc sĩ Jean-François Leuret đã đưa khán giả phiêu du với Việt Nam theo tiếng đàn ghi-ta và những giai điệu của Trịnh Công Sơn do chính ông trình diễn.

Họa sĩ/nhạc sĩ, Jean-François Leuret, trình diễn những giai điệu của Trịnh Công Sơn. Ảnh: Thu Hà/TTXVN.

Buổi tối đã để lại trong lòng bạn bè Pháp và Việt kiều tham dự một ấn tượng đẹp, tràn đầy hy vọng và sức sống của mùa Xuân.