Ăn trứng kiểu này sẽ gây hại cơ thể

Trứng nếu được bảo quản vào sử dụng đúng cách sẽ là nguồn dinh dưỡng quý giá. Trứng giàu protein chất lượng cao, vitamin A, D, E, vitamin B và khoáng chất, có tác dụng tích cực đến nhiều hệ cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là hệ miễn dịch, hệ thần kinh và làn da.

Tuy nhiên, nếu bạn mắc phải một số sai lầm trong phương pháp bảo quản và chế biến không, trứng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Bảo quản trứng sai cách

Việc bảo quản trứng tốt sẽ giúp giữ được dinh dưỡng và độ an toàn cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người có thói quen để trứng ở nhiệt độ phòng, điều này sẽ khiến protein và chất béo bên trong trứng phân hủy, làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Hơn nữa, tốc độ phát triển của vi khuẩn trong trứng sẽ tăng nhanh đáng kể ở nhiệt độ phòng, đặc biệt là khi bề mặt trứng nhiễm khuẩn như Salmonella. Khuẩn Salmonella có thể tác động tới đường tiêu hóa, gây tiêu chảy, và thậm chí là ngộ độc thực phẩm trong trường hợp nghiêm trọng.

Cách bảo quản trứng đúng cách là cho vào tủ lạnh. Tốt nhất nên cho trứng vào hộp đựng trứng chuyên dụng thay vì xếp chồng trong tủ lạnh. Nhiệt độ tủ lạnh nên được duy trì ở mức khoảng 4°C để tránh trứng tiếp xúc với nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Điều này không chỉ kéo dài thời hạn sử dụng của trứng mà còn ngăn ngừa hiệu quả sự phát triển của vi khuẩn. Ngoài ra, nên thường xuyên kiểm tra trứng xem có vết nứt hoặc mùi hôi không. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy loại bỏ trứng ngay lập tức.

Vệ sinh trứng sai cách

Nhiều người có thói quen rửa sạch bề mặt trứng sau khi mua về, nghĩ rằng việc này sẽ loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn bám trên vỏ trứng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc rửa trứng không đúng cách có thể khiến trứng dễ bị nhiễm khuẩn hơn.

Vỏ trứng có một lớp màng bảo vệ tự nhiên giúp ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập trứng. Nếu màng bảo vệ này bị hỏng trong quá trình rửa, trứng sẽ dễ bị nhiễm khuẩn hơn, đặc biệt nếu sử dụng nước ấm hoặc nguồn nước không sạch để rửa, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào vỏ trứng.

Cách xử lý đúng đắn là tránh rửa trứng quá nhiều, đặc biệt là khi không thực sự cần thiết. Trứng vỡ nên được ăn hoặc bỏ đi càng sớm càng tốt để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu không thể tránh khỏi việc rửa, tốt nhất nên dùng nước lạnh và tránh sử dụng nước rửa chén hoặc các chất tẩy rửa hóa học khác để tránh để lại các chất độc hại. Trứng nên được sử dụng càng sớm càng tốt sau khi rửa và được bảo quản đúng cách.

Dùng trứng hết hạn

Khi sử dụng, chúng ta cũng cần chú ý đến độ tươi và chất lượng của trứng, vì trứng hết hạn hoặc hư hỏng rất có hại cho sức khỏe con người. Những loại trứng này có thể nhiễm các vi sinh vật gây bệnh như Salmonella, có thể gây ngộ độc thực phẩm, biểu hiện bằng các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa và sốt.

Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng có thể gây tổn thương chức năng gan và thận, vì đây là cơ quan chính đảm nhiệm chức năng thải độc, bài tiết chất thải.

Nếu mua trứng về nên sử dụng sớm, tránh để hết hạn. (Ảnh: Sohu)

Để nhận biết những quả trứng không đạt tiêu chuẩn, chúng ta có thể đánh giá bằng cách quan sát và ngửi. Trứng hỏng thường có mùi bất thường và có thể có vết bẩn, vết nứt hoặc chất dính bất thường trên vỏ. Sau khi tách vỏ, lòng trắng và lòng đỏ có thể chuyển sang màu vàng hoặc xanh lá cây, kết cấu có thể trở nên lỏng bất thường hoặc quá đặc.

Khi mua và bảo quản trứng, chúng ta nên kiểm tra kỹ ngày sản xuất và hạn sử dụng , cố gắng chọn trứng từ các nơi bán hàng đảm bảo và bảo quản trứng trong điều kiện lạnh.

Trước khi ăn, hãy kiểm tra trứng cẩn thận. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào, hãy bỏ ngay lập tức. Bằng cách thực hiện những bước đơn giản này, chúng ta có thể tránh được tối đa những ảnh hưởng sức khỏe do ăn trứng sống gây ra.

Ăn trứng lòng đào không đảm bảo

Nhiều người thích kết cấu mềm của trứng luộc lòng đào. Tuy nhiên, ăn trứng chưa chín kỹ có thể dễ dàng dẫn đến nhiễm khuẩn Salmonella. Để phòng ngừa Salmonella, bạn phải nấu chín trứng thật kỹ.

Không chỉ vậy, trứng còn chứa các chất có hại như protein kháng enzyme và protein kháng biotin, gây gánh nặng cho gan và thận sau khi ăn và cần phải đun nóng và nấu chín kỹ mới có thể loại bỏ.

Rủi ro khi ăn trứng luộc lòng đào hoặc trứng sống cũng thường bị đánh giá thấp. Nhiều người thích trứng luộc lòng đào vì cho rằng chúng ngon hơn, nhưng cách luộc này tiềm ẩn một số rủi ro cho sức khỏe. Mặc dù trứng luộc lòng đào có thể trông chín ở bên ngoài, nhưng lòng đỏ chưa đông hoàn toàn, nghĩa là nó vẫn có thể chứa một số thành phần sống.

Trứng sống và trứng chưa nấu chín có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella nhất định, đặc biệt đối với những người có hệ miễn dịch yếu như người già, phụ nữ mang thai và trẻ em, những người cần phải cẩn thận hơn.

Các bác sĩ thường khuyến cáo rằng nếu ăn trứng, hãy đảm bảo lòng đỏ và lòng trắng trứng được nấu chín kỹ. Đặc biệt, những người có thể trạng yếu nên tránh ăn trứng sống hoặc trứng luộc lòng đào để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella hoặc các tác nhân gây bệnh khác.

Bằng cách đảm bảo trứng được nấu chín hoàn toàn, bạn có thể tối đa hóa an toàn và sức khỏe của thực phẩm, tránh những rủi ro về sức khỏe khi tiêu thụ thực phẩm không sạch.

Trứng lòng đào chứa nhiều nguy cơ cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Bên cạnh những quan niệm sai lầm phổ biến trên, việc kiểm soát lượng trứng tiêu thụ cũng rất quan trọng. Trứng rất bổ dưỡng, protein và các chất dinh dưỡng khác trong trứng rất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, ăn quá nhiều trứng mỗi ngày không phải là một lựa chọn lành mạnh. Đặc biệt nếu ăn quá nhiều lòng đỏ trứng, có thể dễ dàng làm tăng cholesterol và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Do đó, khi ăn trứng, cần kết hợp hợp lý dựa trên tình trạng sức khỏe, chế độ ăn uống, khối lượng vận động và các yếu tố khác, đồng thời ăn ở mức độ vừa phải.

(Nguồn: Sohu)