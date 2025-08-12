Ăn phở vắt thêm chanh có tác dụng gì?

Ăn phở vắt chanh là thói quen phổ biến của người Việt Nam. Vài giọt chanh thầm lặng nhưng lại chứa đựng nhiều điều thú vị dưới góc độ khoa học cũng như Đông y tốt cho sức khỏe.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, chanh rất giàu vitamin C, trong khi thịt bò giàu sắt, việc vắt chanh vào phở bò làm tăng khả năng hấp thu sắt cho cơ thể.

Lý do, trong chanh nhiều axit citric, khi vắt vào thịt bò sẽ xảy ra phản ứng hóa học giữa axit amin kết hợp với axit citric tạo ra muối amino có vị ngọt, dễ ăn và giúp cho thịt bò mùi thơm hơn.

Vắt chanh vào tô phở là thói quen phổ biến của nhiều người

Ngoài ra trong thịt bò có sắt, khi vắt chanh (chứa vitamin C) vào sẽ giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Việc dùng nước vắt trực tiếp chứ không qua chế biến có thể giữ được hàm lượng vitamin tương đối lớn.

Không chỉ riêng phở bò mà các loại thịt bò khô khi vắt chanh vào để tăng độ ngon, sự hấp dẫn và khả năng hấp thu sắt. Hoặc khi chế biến các món bò, bạn hoàn toàn có thể kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C như ớt chuông, cà rốt, cà chua để tăng hương vị thơm ngon, bổ dưỡng.

Việc vắt chanh vào nước phở nóng có thể sẽ làm vitamin bay hơi, nhưng không đáng kể và không mất hoàn toàn. Vì thế, mọi người hoàn toàn vẫn có thể vắt chanh khi ăn phở bò nếu thích.

Ngoài ra, có thể sử dụng các loại nước giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi khi ăn các món giàu chất sắt như các loại thịt đỏ để tăng khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Lưu ý, không nên uống trà, cà phê ngay sau ăn các thực phẩm nhiều sắt vì làm hạn chế quá trình cơ thể hấp thụ chất này.