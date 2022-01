Án mạng đau lòng ngày cận Tết: Con trai dùng kéo lấy mạng mẹ ruột

Chau Đươnl là con ruột của bà Néang Béch (sinh năm 1979), cùng sinh sống với y tại tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, An Giang.

Theo Lao Động, cuộc sống thường ngày 2 mẹ con hay mâu thuẫn với nhau vì bà Béch cho rằng con trai suốt ngày tụ tập ăn chơi, không lo làm ăn nuôi sống gia đình.

Đỉnh điểm mâu thuẫn là vào chiều 25/1, Đươnl và mẹ cãi nhau to. Mẹ la mắng khiến hắn tức giận nên chờ đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Đươnl vào chòi nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, nhẫn tâm lấy cây kéo rồi vén màn đâm 2 nhát vào người mẹ.



Bị con trai đâm 2 nhát, bà Béch bỏ chạy thì vấp ngã. Đươnl thấy vậy thì nhẫn tâm tiếp tục đâm nhiều nhát kéo vào người mẹ, hắn còn dùng thanh gỗ đánh bồi thêm vào người mẹ khiến bà gục hẳn.

Lúc này người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo công an. Ngay sau đó lực lượng Công an xã An Cư đến đưa Đươnl về trụ sở làm việc, còn bà Béch đã tử vong.

Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết, Đươnl đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ tại CQĐT.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ việc.

Tổng hợp

https://soha.vn/an-mang-dau-long-ngay-can-tet-con-trai-dung-keo-lay-mang-me-ruot-20220127142841095.htm