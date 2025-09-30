Ấn Độ mua tới 63 tiêm kích Su-57 và cả tên lửa Kinzhal?

Không quân Ấn Độ (IAF) đang xem xét khả năng mua 63 tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ thứ năm Su-57 từ Nga theo chương trình Máy bay Chiến đấu Đa năng (MRFA), tương đương với 3 phi đội.

Quyết định này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt máy bay chiến đấu ngày càng gia tăng do hao mòn và các đợt triển khai gần đây, đặc biệt sau khi phi đội MiG-21 cuối cùng "nhận sổ hưu".

Theo các nguồn tin quốc tế, Moskva đang đề xuất tích hợp tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, có tầm bắn lên tới 2.000 km và tốc độ tối đa Mach 10, vào máy bay.

Khả năng này sẽ cho phép thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào mục tiêu ở khu vực có nguy cơ cao mà không cần sự tham gia trực tiếp của phi công.

Không quân Ấn Độ sẽ có khả năng tấn công cực mạnh nhờ tiêm kích Su-57 được tích hợp tên lửa Kh-47M2 Kinzhal.

Kế hoạch mua sắm dự kiến nhập khẩu lô đầu tiên gồm 36 - 40 máy bay vào năm 2028, số còn lại sẽ được sản xuất trong nước vào năm 2032. Chi phí cho mỗi tiêm kích ước tính khoảng 80 - 100 triệu đô la, với tổng giá trị hợp đồng khoảng 5 - 6 tỷ đô la.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra song song với những đối thủ cạnh tranh như Rafale, tuy nhiên sự quan tâm đến Su-57 đã tăng lên sau màn trình diễn của chiếc máy bay này tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2025.

Bên cạnh tên lửa Kinzhal, Nga còn để ngỏ khả năng cung cấp cho Ấn Độ những loại tên lửa không đối không tầm xa như R-37M để khắc chế loại PL-15E đã bắn hạ tiêm kích Rafale của nước này trong cuộc đụng độ mới nhất.