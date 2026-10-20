Ám hiệu riêng của quản lý quán karaoke khi cho nhân viên bán dâm

Theo Công an TPHCM, để thu hút khách và tăng doanh thu, quản lý Karaoke Yến Như và Karaoke Holiday thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm. Khi khách có nhu cầu, quản lý giới thiệu, thỏa thuận giá, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên ra ngoài thông qua giấy ra cổng với lý do “đi ăn”, “có việc gia đình”...

Clip công an làm việc với các đối tượng liên quan đến đường dây bán dâm và đánh bạc.

Theo thông tin từ Công an TPHCM, đầu tháng 10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra một số cơ sở karaoke, khách sạn tại phường Bình Tân, phát hiện nhiều trường hợp mua, bán dâm liên quan đến Nhà hàng Karaoke Yến Như (số 520 đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc) và Nhà hàng Karaoke Holiday (số 592 đường số 1).

Theo kết quả điều tra, hai cơ sở này do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, phân chia lợi nhuận; giao Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý trực tiếp điều hành.

Để thu hút khách, tăng doanh thu, nhóm này thống nhất cho phép nhân viên nữ ra ngoài bán dâm. Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên giới thiệu, thỏa thuận giá, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên ra ngoài.

Các đối tượng liên quan đường dây bán dâm ở nhà hàng karaoke tại công an.

Cơ quan điều tra xác định, nhằm che giấu hoạt động trên, các nhân viên được yêu cầu lập giấy xin ra cổng với lý do “đi ăn”, “có việc gia đình”.

Sau khi thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm và Võ Thị Mỹ Châu về tội “Môi giới mại dâm”; Lê Văn Khải Vy về các tội “Môi giới mại dâm”, “Đánh bạc”; Phạm Văn Dòn về tội “Đánh bạc”.

Mở rộng điều tra, phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Quá trình điều tra, công an phát hiện Vy còn tham gia cá độ bóng đá trên trang Sbobet bằng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp. Từ manh mối này, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, phát hiện đường dây cá độ sử dụng hệ thống tài khoản Master, Agent và Member.

Theo tài liệu điều tra, Đàm Thừa Trung tiếp nhận tài khoản Master có hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi ban đầu, sau đó giao Hồ Diệu Cơ phân chia thành các tài khoản cấp dưới.

Cơ tiếp tục giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và những người khác để trực tiếp đánh bạc hoặc giao lại cho người tham gia đặt cược. Nhóm này hưởng lợi từ việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, chênh lệch tiền thắng thua hoặc hoa hồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố thêm 19 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các đối tượng bị khởi tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 18 bị can; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Võ Trung do tình trạng sức khỏe.

Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan, nhất là nhóm cung cấp tài khoản cá độ ở cấp trên.