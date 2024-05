Ấm áp yêu thương với món quà thanh xuân nhân Ngày của Mẹ từ Mega Gangnam

Ngày của Mẹ có nguồn gốc từ thời kỳ Hy Lạp và La Mã cổ đại, được coi là cơ hội để tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của những người mẹ đối với con cái, gia đình và toàn xã hội. Năm nay, Ngày của Mẹ được diễn ra vào Chủ Nhật 12/5. Việc tìm kiếm và chuẩn bị những món quà đặc biệt cho mẹ của mình được nhiều bậc con cái chuẩn bị kỹ càng từ nhiều tháng trước.

Món quà tri ân cho thanh xuân còn mãi

Mới đầu tháng 5, khi còn chục ngày nữa mới tới Ngày của Mẹ, chị Ngọc My (33 tuổi, TPHCM) đã tranh thủ đưa mẹ tới Mega Gangnam chi nhánh Quận 10, TPHCM, để đăng ký làm Liệu trình trẻ hóa Meta Elite. Chị cho biết, mọi năm, chị đều tặng mẹ những món quà như hoa hay phụ kiện thời trang, nhưng năm nay, chị muốn dành tặng mẹ một món quà thực sự khác biệt và ý nghĩa.

"Tôi chọn Mega Gangnam vì nơi đây vốn nổi tiếng với những công nghệ làm đẹp nhanh, an toàn, hiệu quả. Nhất là liệu trình Meta Elite nổi tiếng chắc chắn sẽ giúp mẹ tôi trở về thanh xuân, lấy lại vẻ trẻ đẹp", chị Ngọc My cho biết thêm.

Qua nhiều phương tiện truyền thông, chị My được biết đây là dịch vụ ứng dụng 5 công nghệ trẻ hoá hiện đại được chuyển giao trực tiếp từ Hàn Quốc. Đây cũng là liệu trình tiên phong giúp phụ nữ trung niên trẻ hóa toàn diện và định hình vẻ đẹp chuẩn quý phái chỉ sau 90 phút. Những lời khen và nhận xét tích cực của hàng nghìn phụ nữ từng sử dụng Meta Elite chỉ trong thời gian ngắn sau khi dịch vụ này ra mắt tại Việt Nam càng khiến chị My thêm an tâm để đưa mẹ tới làm đẹp.

Về phía mình, cô Ngọc Nga (58 tuổi, TP HCM), mẹ của chị My, cho biết đã vô cùng xúc động khi thấy con gái biết quan tâm, hiểu và tặng món quà mà cô cũng thầm mong muốn từ lâu nhưng vẫn chần chừ vì bận bịu việc gia đình, sự nghiệp.

"Nhiều người bạn của cô thường xuyên đi làm đẹp nên luôn trông trẻ trung, rạng rỡ. Điều này khiến cô có chút tự ti với dung mạo già nua của mình. Thật may là con gái nay đã lớn, hiểu được cả những tâm tư chưa nói ra của mẹ. Món quà Meta Elite mà con gái tặng đã giúp cô quay trở lại được với những tháng ngày thanh xuân. Chưa kể, cô còn may mắn được Mega Gangnam tặng thêm quà đến cả trăm triệu nữa. Bây giờ, cô thực sự rất hạnh phúc.", cô Ngọc Nga cho biết.

Mega Gangnam trao mẹ quý phái, tặng nàng đẹp sang nhân Ngày của Mẹ

Là một thương hiệu với sứ mệnh mang đến những gì tốt nhất đến với khách hàng, đặc biệt là với phụ nữ. Vào những dịp đặc biệt như Ngày của Mẹ, Mega Gangnam luôn có những hoạt động tri ân ý nghĩa. Năm nay, thương hiệu này tung ra chương trình ưu đãi hoành tráng với tên gọi "Quý phái trao mẹ - Đẹp sang tặng nàng".

Cụ thể, khi khách hàng đăng ký thực hiện dịch vụ Meta Elite Hera hoặc Meta Elite Victoria do bác sĩ Hàn Quốc thực hiện, ngay lập tức sẽ nhận được 1 liệu trình Kiến tạo đường nét săn chắc Body Contour trị giá 109 triệu, 1 liệu trình Kích thích nang tóc trị giá 10 triệu và 1 liệu trình Điện di collagen trị giá 5 triệu.

Ngày của Mẹ năm nay sẽ thật hạnh phúc khi được chứng kiến mẹ sánh đôi cùng nhan sắc lần nữa: Vẫn là mẹ nhưng sẽ trẻ trung hơn, đẹp hơn, rạng rỡ hơn. Chương trình ưu đãi đặc biệt này của Mega Gangnam có số lượng cực kì có hạn. Do đó, các chị em nào mong muốn dành món quà thanh xuân dành cho Mẹ thì hãy hãy tranh thủ gọi tới Hotline của Mega Gangnam để giữ chắc cho mình 1 suất ưu đãi này.

