Alo Doctor: Cha mẹ làm “bác sĩ tại gia”: Dễ mà khó

Trẻ dễ ốm vặt khi thời tiết thất thường

Nắng mưa thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho virus và vi khuẩn phát triển. Trẻ nhỏ với sức đề kháng còn yếu trở thành đối tượng dễ bị tấn công nhất. Ở một số bệnh viện tại TP. HCM, thực tế cho thấy, cứ vào mùa mưa, số ca sốt virus và cảm cúm ở trẻ em lại tăng vọt.

Chị Hà Xuyên, một bà mẹ hai con tại phường Diên Hồng (Gia Lai), chia sẻ rằng cảnh con ốm vặt đã trở thành chuyện thường ngày. Con lớn hiếu động dễ cảm sốt khi thời tiết thay đổi, còn bé út thể trạng yếu nên càng hay bệnh.

Chị cho biết: "Mỗi lần con sốt là tôi lại lấy thuốc ra, bẻ viên rồi chia liều. Nhiều khi vẫn lo không biết mình làm có đúng không. Con thì sợ thuốc, nên việc cho uống càng thêm khó khăn. Từ khi biết đến dạng thuốc sủi vị cam ngọt, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Liều lượng đã được chuẩn sẵn, hai bé chịu hợp tác uống hơn, và tôi cũng bớt đi nỗi lo mỗi lần con ốm."

Việc chia liều thuốc hạ sốt cho trẻ trở nên dễ dàng khi lựa chọn dạng bào chế phù hợp. Hình ảnh trích từ chương trình Alo Doctor, phát sóng trên VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhiều gia đình đã quen với cảnh con ốm vặt quanh năm. Tuy nhiên, không phải giải pháp nào cha mẹ lựa chọn cũng an toàn. Việc bẻ thuốc theo cảm tính, pha không đúng tỷ lệ hay cho uống sai thời điểm có thể khiến trẻ uống quá ít mà không hiệu quả, hoặc quá nhiều gây hại cho sức khỏe.

Sai sót nhỏ, hậu quả lớn

Paracetamol - loại thuốc hạ sốt phổ biến nhất - chỉ an toàn khi dùng đúng cách. Thuốc nên được sử dụng khi trẻ sốt từ 38,5°C trở lên, với liều 10 - 15mg/kg cân nặng, uống cách nhau 4 - 6 giờ và không quá 5 lần trong ngày.

Bác sĩ CKI Lưu Hồng Ngọc Phương - Phòng Khám vệ tinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM: "Khi nhận toa thuốc, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, phụ huynh cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ để được tư vấn rõ ràng. Quan trọng nhất trong nhi khoa là theo dõi sát tình trạng của trẻ. Nếu trẻ sốt cao trên 39 độ không hạ, sốt liên tục từ 2 - 3 ngày, hoặc có biểu hiện ngủ li bì, bỏ ăn, nôn ói nhiều hay bất thường khác, cha mẹ phải đưa trẻ đi khám ngay lập tức."

Thực tế đã có trường hợp trẻ nhập viện do phụ huynh nôn nóng hạ sốt, tự ý tăng liều, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là lời cảnh báo rằng việc "làm bác sĩ tại gia" nếu thiếu hiểu biết có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi gia đình nên có sẵn nhiệt kế, dung dịch vệ sinh mũi họng và thuốc hạ sốt phù hợp với cân nặng của trẻ. Với trẻ nhỏ, dạng bột hoặc viên sủi vị cam ngọt được ưu tiên vì dễ uống, hạn chế nôn trớ và đảm bảo đúng liều.

Song song đó, cha mẹ cần áp dụng những biện pháp phòng ngừa đơn giản như giữ ấm tay chân, vệ sinh mũi họng hằng ngày và bổ sung trái cây giàu vitamin để tăng cường sức đề kháng.

"Làm bác sĩ tại gia" đòi hỏi phụ huynh không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà cần nắm vững kiến thức y khoa cơ bản, đặc biệt là nguyên tắc dùng thuốc và nhận diện kịp thời các dấu hiệu nguy hiểm.