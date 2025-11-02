Ai thấy "trùm ma tuý" Nghiêm Tiến Dũng gọi ngay số 0936313558

Theo điều tra, từ năm 2021, đối tượng Nghiêm Tiến Dũng đã có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 14/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nghiêm Tiến Dũng về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nghiêm Tiến Dũng

Ngày 31/10/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nghiêm Tiến Dũng.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội (SĐT: 0936313558), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.