Ai mặc suit đẹp bằng David Beckham?

David Beckham không chỉ là huyền thoại bóng đá Anh mà còn là biểu tượng thời trang toàn cầu. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cựu đội trưởng tuyển Anh đều khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào phong cách lịch lãm và thần thái đầy nam tính. Gần đây, tại lễ phong tước hiệp sĩ diễn ra ở Lâu đài Windsor, Beckham tiếp tục chứng minh sức hút "chuẩn quý ông" khi được Vua Charles III trực tiếp khen ngợi bộ suit do chính vợ anh, Victoria Beckham, thiết kế.

Vua Charles khen ngợi David Beckham

Một trong những yếu tố khiến Beckham tỏa sáng chính là vóc dáng lý tưởng. Với vai rộng, eo thon và thân hình săn chắc, anh gần như sinh ra để mặc suit. Những bộ suit may đo vừa vặn không chỉ tôn lên cơ bắp mà còn làm nổi bật đường nét nam tính, khiến Beckham dù đứng một mình hay giữa đám đông cũng luôn nổi bật.

Suit với Beckham còn là công cụ để truyền tải thần thái. Anh luôn đứng thẳng, ánh mắt tự tin, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, khiến mỗi lần xuất hiện như một màn trình diễn riêng. Và lần xuất hiện gần đây tại Lâu đài Windsor là minh chứng sống cho điều đó.

Ngắm nhìn loạt ảnh Beckham khi diện suit: