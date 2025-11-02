HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ai là chủ hồ chứa nước bị vỡ gây lũ cuốn chết người ở Lâm Đồng khiến dư luận bức xúc?

Châu Tỉnh |

Sau vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt Phong Phú, chính quyền đang phối hợp các ngành kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Sáng 2-11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước của một doanh nghiệp tư nhân gây lũ cuốn tại khu vực Cây Cà, thôn 1, xã Tuy Phong.

Hiện nay, nước tại khu vực phía cuối hồ chứa đã rút dần, người dân và chính quyền dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Riêng thi thể bé bé gái 13 tuổi bị cuốn trôi đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi bị vỡ gây chết người có phép hay không? - Ảnh 1.

Nhà cửa người dân khu vực hạ nguồn hồ chứa nước bị vỡ hiện đang rút dần nước

Hiện nay, UBND xã Tuy Phong đang phối hợp để kiểm tra hiện trường hồ chứa nước bị vỡ, gây lũ cuốn.

Theo nguồn tin riêng, hồ chứa nước trên cao bị vỡ nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong.

Hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi bị vỡ gây chết người có phép hay không? - Ảnh 2.

Căn nhà nơi cháu T. (13 tuổi) cùng cha mẹ bị nước cuốn trôi

Công ty này do ông Trần Quang Tính (SN 1974, trú TP HCM) làm giám đốc.

Trang trại chăn nuôi gà này được UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cấp phép xây dựng số 117/GPXD ngày 6-6-2025.

Hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi bị vỡ gây chết người có phép hay không? - Ảnh 3.

Nước và bùn đỏ từ hồ chưa nước chảy về hạ du

Hồ chứa nước bị vỡ có diện tích 1.400m2, chảy từ trên cao xuống khu vực thôn 2, xã Tuy Phong kết hợp với diện tích nước từ kênh liên hồ Suối Măng – Cây Cà và suối Tân Lai làm nước dâng cao, chảy xiết.

Hiện, UBND xã Tuy Phong đang với hợp với các sở, ngành liên quan làm rõ hồ chứa nước của doanh nghiệp này bị vỡ hay tự xả cửa hồ, hồ chứa xây dựng có được cấp phép hay không?

