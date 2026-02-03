Ai khiến Thúy Ngân ra nông nỗi này?

Mới đây, sự xuất hiện của Thúy Ngân tại fan concert của Hòa Minzy bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Không phải vì trang phục hay khoảnh khắc sân khấu, mà chính diện mạo có phần khác lạ của nữ diễn viên trong loạt ảnh được các đồng nghiệp chia sẻ. Cụ thể, gương mặt Thúy Ngân bị nhận xét là đơ cứng, thiếu biểu cảm , các đường nét có phần khác so với hình ảnh quen thuộc trước đây, đến mức nhiều người thoạt nhìn còn suýt không nhận ra.

Giữa những tranh cải Thúy Ngân đăng ảnh tự chụp bằng cam thường, quay clip cận nhan sắc để tự "đính chính". Khi đối chiếu với những hình ảnh do chính Thúy Ngân đăng tải trên trang cá nhân, diện mạo của cô không quá khác lạ . Điều này khiến nhiều người rằng bức ảnh gây tranh cãi nhiều khả năng chỉ là do góc chụp, cộng thêm ánh sáng sân khấu và chỉnh sửa mạnh tay mới khiến cô lạ thế kia.

Bên cạnh gương mặt, một chi tiết khác cũng được netizen đặc biệt quan tâm trong lần lộ diện này là vóc dáng của Thúy Ngân . Nhiều người nhận xét nữ diễn viên trông gầy gò hơn hẳn so với trước. Người hâm mộ mong Thúy Ngân sớm cân bằng cuộc sống sau chia tay.

Thúy Ngân trong ảnh tự đăng tải (trái) có sự khác biệt so với Sam chia sẻ (phải) (ảnh: FBNV)

Thúy Ngân trong clip chỉ trông gầy hơn chứ không quá "đơ cứng" (ảnh: FBNV)

Cận visual qua camera thường của Thúy Ngân tại sự kiện (Clip: Thúy Ngân)

Nhiều người nhận xét Thúy Ngân lộ rõ dấu hiệu sụt cân (Ảnh: FBNV)

Thuý Ngân bắt đầu đặt chân vào con đường showbiz khi giành giải Hoa khôi TP. Mỹ Tho 2009. Sau thành công này, mỹ nhân sinh năm 1991 tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam, cô dừng chân ở vị trí Á khôi 1. Sau đó, Thuý Ngân không tiếp tục theo đuổi con đường thi sắc đẹp mà chuyển hướng sang diễn xuất. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình đầy thành công của Thuý Ngân là Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Tiếp đó, cô tham gia Cây Táo Nở Hoa, Hải Đường Trong Gió... và đều để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả màn ảnh. Những năm gần đây, Thuý Ngân còn lấn sân sang lĩnh vực gameshow như: Chạy Đi Chờ Chi, 7 Nụ Cười Xuân, Hành Trình Rực Rỡ... và trở thành một trong những nhân tố có màu sắc riêng của chương trình.

Trước đó không lâu, Thúy Ngân gây tranh cãi vì đổi kiểu tóc (ảnh: FBNV)

Trước những tranh cãi liên quan đến việc chia tay Võ Cảnh, Thúy Ngân từng lên tiếng: "Mọi người bị chấp niệm như thế là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm đó, bởi sau này chúng tôi còn lấy chồng, lấy vợ nữa. Sắp tới lỡ anh Cảnh có người yêu, mọi người cứ nhắc như vậy thì tội nghiệp cho người ta. Mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng rồi. Tụi tôi hiện tại rất vui vẻ với nhau, mọi người làm vậy chúng tôi khó xử không nhìn mặt nhau nữa. Sắp tới em cũng phải có người yêu, có chồng nữa. Tụi tôi không ghét bỏ gì nhau, vẫn hỏi thăm sức khoẻ nhau mà. Hôm nay, tôi sẵn sàng bày tỏ với mọi người, lỡ có lỡ lời mong mọi người thông cảm. Tôi chỉ muốn chia sẻ một lần để mọi người không còn suy nghĩ nhiều trong chặng đường sắp tới".